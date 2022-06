Nadal si allena sull’erba, obiettivo Wimbledon

Un 2022 fin qui strepitoso per Rafael Nadal che dopo la vittoria all’Australian Open ha trionfato per la 14esima volta in carriera al Roland Garros raggiungendo quota 22 Major e diventando il tennista più vincente della storia.

Abbiamo finito gli aggettivi per descrivere Rafa Nadal, che continua a frantumare record e ad alzare trofei diventando sempre più forte e competitivo in tutte le superfici.

Un Roland Garros giocato e vinto anche grazie alle infiltrazioni al piede sinistro che gli hanno permesso di giocare con il piede “anestetizzato” per via di un infortunio che da tempo ormai tormenta il mancino di Manacor.

Nadal a Wimbledon ci sarà

Lo avevamo lasciato con le stampelle dopo Parigi, ma Rafa Nadal ha intenzione di stupirci nuovamente: dalla Spagna infatti arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni fisiche del maiorchino che da qualche giorno ha iniziato ad allenarsi sull’erba con l’obiettivo di partecipare al torneo di Wimbledon.

Le cure alle quali si è sottoposto Nadal stanno facendo effetto ed il fenomeno spagnolo, come promesso ai suoi tifosi, farà di tutto per scendere in campo a Londra e vincere il suo terzo Wimbledon in carriera.

Il gioco veloce dell’erba non si sposa perfettamente con lo stile di gioco del maiorchino che proverà ad adattarsi cercando di sfruttare i grandi miglioramenti del suo servizio e la sua ottima capacità di scendere a rete, caratteristiche che da sempre risultano decisivo sul campo centrale del torneo più prestigioso del mondo.

L’ufficialità ancora non c’è, ma Rafa Nadal ci proverà e l’augurio di tutti è quello di vederlo lottare come al solito anche sull’erba di Wimbledon.

Roger Federer, Rafael Nadal and Novak Djokovic are missing from the top two spots in the ATP rankings for the first time in nearly 20 years. by @howardfendrich

https://t.co/1pIV0nHl54 — AP Sports (@AP_Sports) June 13, 2022

La voglia di riscatto di Djokovic

Dopo i problemi “extracampo” legati alla scelta di non vaccinarsi, Djokovic ha bisogno di tornare ai suoi massimi livelli per provare a vincere il torneo di Wimbledon, dove partirà da favorito assoluto.

Il tennista serbo, dopo la sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros contro Nadal, ha da poco perso il primato in classifica nel ranking ATP e Wimbledon per la sua stagione assume un’importanza assoluta.

Nole a Londra ci sarà, prepariamoci ad un’altra grande estate di tennis.