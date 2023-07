Myrta Merlino parla della sua nuova “avventura” a Pomeriggio 5

È ormai ufficiale: Myrta Merlino sarà la nuova conduttrice di Pomeriggio 5, sostituendo Barbara D’Urso, che ha abbandonato dopo 15 anni. Un addio, quello tra la campana e Mediaset, che pare non essere stato certo benevolo, visto che “Carmelita” ha detto a chiare lettere a La Repubblica come non abbia concordato nulla con Pier Silvio Berlusconi. Ora, per la prima volta dall’annuncio, la giornalista napoletana parla della sua nuova esperienza lavorativa, e ha raccontato di come cambierà il contenitore pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset, più dal taglio giornalistico e meno incentrato su gossip e personaggi trash.

È giunto il momento di parlare, ora, anche per Myrta Merlino, dopo il putiferio scatenatosi in seguito all’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, contenitore Mediaset da lei condotto per 15 anni. La giornalista partenopea sarà la nuova padrona di casa della trasmissione Mediaset, e ha raccontato come lo modificherà a partire da settembre, durante un’intervista rilasciata a La Stampa. Il programma avrà un taglio più giornalistico rispetto al passato, con un linguaggio semplice e immediato, ha spiegato Merlino, che appare entusiasta della nuova esperienza che si prepara ad iniziare. Si tratta di un cambiamento voluto e cercato da Mediaset, che sta cercando sempre più di prendere le distanze da una televisione trash che non sente più appartenergli.

Myrta Merlino, la giornalista racconta il “suo” Pomeriggio 5

“È questa la linea editoriale che mi ha convinto a cambiare piani e vita” ha detto l’ex conduttrice de L’aria che tira, parlando della nuova esperienza a Canale 5, dove darà vita a un Pomeriggio 5 più giornalistico e meno basato su gossip e scandali.

Parola, gossip, che lei non ama per nulla, come ha spiegato al giornalista del quotidiano piemontese: “La parola gossip non mi appartiene. Mi piace di più la parola ‘scoop’, condividere con il pubblico notizie esclusive anche su temi da tabloid, certamente. Penso che le cosiddette soft news, siano in realtà una cosa molto seria e che vadano trattate con attenzione e rigore. Lo faremo, con personaggi di spettacolo, temi e fatti di costume, il racconto anche del bello che c’è nel mondo”.

Nessun accenno, tuttavia, da parte di Myrta, alla D’Urso, sua conterranea. La professionista ha preferito concentrarsi su ciò che l’attende, e sui cambiamenti che ha in serbo per il programma, condivisi con la dirigenza aziendale, che sente il bisogno di un giro di boa: “I vertici Mediaset hanno intercettato il vento di una nuova epoca, c’è stato un tempo in cui la tv generalista era innanzitutto svago, sogno, fuga, mentre oggi in un mondo così difficile da capire, con un senso di incertezza e fragilità crescere, l’informazione deve essere semplice e chiara, per tutti, ma deve dare strumenti per orientarsi. Una bussola”.

“Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Mi avvicino con umiltà e empatia a un grande pubblico che è sempre più sfaccettato e non vedo l’ora di iniziare a chiacchierare con loro. La linea di Piersilvio Berlusconi che non vuole mischiare cronaca e gossip? Questa è la linea editoriale che mi ha convinto a cambiare piani e vita. Credo che ragione e sentimento possono stare nello stesso programma” ha poi proseguito Merlino, spiegando i motivi che l’hanno portata a decidere di lasciare La7 dopo ben 12 anni.

“Mi sono sentita molto corteggiata e rassicurata sull’impostazione informativa che sarà la protagonista di una nuova fase storica per Mediaset. Essere parte di questo cambiamento mi è sembrata un’avventura estremamente affascinante e ringrazio Piersilvio Berlusconi per la fiducia che mi sta dimostrando” ha poi concluso la giornalista, che da settembre racconterà l’attualità da lunedì a venerdì su Canale 5.