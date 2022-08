Musk trova nuove ‘scuse’ per annullare l’acquisto di Twitter

Elon Musk ora denuncia i fallimenti di sicurezza e privacy denunciati da un ex dipendente e tira fuori un coniglio dal cappello.

Le cose non gli andavano bene a Musk meno di due mesi dal processo in cui doveva decidere se annullare validamente l’acquisto di Twitter che doveva essere effettuato l’8 luglio. La denuncia di un ex dipendente di Twitter è arrivata come una pioggia dal cielo. I suoi avvocati hanno inviato una lettera a Twitter in cui utilizzano queste denunce, principalmente legate alla sicurezza e alla privacy, come nuove scuse.

Musk punta alla risoluzione dell’accordo con Twitter

“Da allora sono emerse accuse in merito ad alcuni fatti, noti a Twitter prima e a partire dall’8 luglio 2022, ma non divulgati a Musk e ai suoi associati prima e in quel momento, che forniscono ulteriori e distinti motivi per la risoluzione dell’accordo. accordo di fusione”, si legge nella lettera inviata dagli avvocati dell’uomo più ricco del mondo.

Gli avvocati fanno dei bilanci. Dicono che questa lettera non era necessaria perché la precedente era già valida per rompere la fusione, ma che la inviano “nel caso in cui si determini che quella dell’8 luglio non è valida per qualsiasi motivo”. Come minimo, Musk può guadagnare tempo e complicare il caso, che doveva essere processato nella settimana del 17 ottobre.

Le attuali accuse, invece, hanno un po’ più di fondamento rispetto alle precedenti, con le quali sembrava sparare alla cieca per rompere la fusione, che in pratica è stata l’acquisto del social network per 44 miliardi di dollari (una cifra simile in euro al cambio attuale). Ora almeno si basano su una denuncia di un ex dipendente davanti agli organi di regolamentazione, sebbene l’azienda smentisca i fatti di cui è accusata.

La denuncia a cui Musk si aggrappa come una cannuccia è quella di Peiter Mudge Zatko, un leggendario hacker assunto dall’azienda per essere responsabile della sicurezza e licenziato a gennaio dopo 15 mesi in carica. Secondo esso, il social network Twitter ha nascosto “carenze estreme, enormi” da parte delle autorità federali degli Stati Uniti riguardo alla sua lotta allo spam sulla piattaforma, alle sue difese contro gli hacker e al software utilizzato dai suoi data center.

Gli avvocati di Musk hanno già chiesto un mandato di comparizione per prendere una dichiarazione da Zatko. Il giudice che deciderà il caso dovrà tenere conto di questa svolta di Musk. Da un lato, gli argomenti per rompere ora sembrano migliori. Dall’altro, è difficile evitare la sensazione che il tycoon agisca opportunisticamente, affidandosi ora ad argomenti totalmente diversi da quelli iniziali per rompere, così come i sospetti sul modo in cui è stata presentata e trapelata la denuncia di Zatko.

Una denuncia ampia Nella loro lettera, gli avvocati riassumono i quattro punti principali di un’ampia denuncia presentata da Zatko e il cui contenuto completo è stato rivelato dal Washington Post. In primo luogo, secondo il reclamo, Twitter ha violato in modo sostanziale sia i suoi obblighi ai sensi di un accordo raggiunto con l’autorità di regolamentazione nel 2011 “che i suoi obblighi generali in materia di privacy dei dati, pratiche commerciali sleali e leggi e regolamenti sulla protezione dei consumatori”.

In secondo luogo, gli avvocati sottolineano che “Twitter è particolarmente vulnerabile all’interruzione del sistema dovuta a guasti del data center o attori malintenzionati, un fatto che la direzione di Twitter (incluso il suo consigliere magro) ha ignorato e cercato di nascondere”, secondo Twitter. In terzo luogo, gli avvocati accolgono con favore che “la piattaforma Twitter fa molto affidamento sull’appropriazione indebita e sulla violazione della proprietà intellettuale di terzi”.

E infine, sottolineano che, secondo Zatko, “Twitter ha accettato le richieste del governo indiano che i suoi agenti siano assunti da Twitter e abbiano accesso alle informazioni degli utenti di Twitter”. Musk ha comunicato l’invio della nuova lettera alla Securities and Exchange Commission (la SEC, per il suo acronimo in inglese), l’organismo di vigilanza dei mercati con sede a Washington. Le sue azioni hanno aperto con un ribasso del mercato azionario per il maggior rischio che l’operazione non venga portata a termine.

La società ha risposto con un’altra lettera dei suoi legali, depositata anche presso la SEC. In esso, assicurano che la presunta risoluzione “non sia valida ed erronea”. “Si basa esclusivamente su dichiarazioni rese da terze parti che, come ha affermato in precedenza Twitter, sono piene di incoerenze e imprecisioni e mancano di un contesto significativo”, afferma la società, assicurando che è Musk, e non lei, ad aver violato i propri obblighi rispetto all’accordo di fusione.

“Twitter intende far rispettare l’accordo e chiudere la transazione al prezzo e ai termini concordati con Musk e i suoi partner”, aggiunge.nuovi argomenti Gli avvocati di Musk, che non erano riusciti a costruire un caso forte con la pretesa di account falsi eccessivi, hanno ora trovato nuove argomentazioni. Nella loro lettera, ricordano che Twitter ha dichiarato nell’accordo di fusione di essere conforme alla normativa vigente, il che non sarebbe vero se tali accuse fossero provate.

Inoltre, Twitter ha affermato di aver comunicato informazioni veritiere alla SEC sulla sua situazione e sui suoi rischi, cosa che la denuncia di Zatko mette in discussione. Nell’accordo di fusione, Twitter ha anche garantito di aver divulgato “qualsiasi frode nota all’azienda, materiale o meno, che coinvolga il management o altri dipendenti che hanno un ruolo significativo nel controllo interno dell’azienda sull’informativa finanziaria”.

Ora, Musk assicura che questa affermazione era falsa e, quindi, una violazione dell’accordo di fusione: “Uno dei componenti della denuncia di Zatko è che il CEO di Twitter, Parag Agrawal, ha consapevolmente inviato segnalazioni false e fuorvianti al consiglio di amministrazione di Twitter amministratori per coprire evidenti vulnerabilità nell’infrastruttura di sicurezza e protezione dei dati di Twitter. Twitter lo ha appreso proprio in un rapporto interno preparato dal signor Zatko nel febbraio 2022.

Twitter doveva rivelare la condotta del signor Agrawal “se fosse pertinente o meno” (sebbene fosse chiaramente pertinente), e non lo ha fatto, “discutono… Infine, gli avvocati deducono come ragioni di rottura dell’accordo anche il rischio di azioni legali disattese nell’accordo di fusione e la violazione dei diritti di proprietà intellettuale.