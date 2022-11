Musetti supera Ruud ed aspetta Djokovic

By

Ennesima grande prestazione di Lorenzo Musetti che batte in rimonta Ruud e raggiunge i quarti di finale a Parigi Bercy, ora il carrarese sfiderà il vincente della sfida tra Djokovic e Khachanov.



Con un’altra prestazione super Lorenzo Musetti elimina da Parigi Bercy la testa di serie numero 3 del tabellone Casper Ruud e vola ai quarti di finale del torneo parigino, ora il talento azzurro aspetta Novak Djokovic per una partita di lusso.

La partita di oggi certifica ancor di più la crescita esponenziale avuta dall’italiano negli ultimi mesi, Musetti giocherà ora da grande favorito le Next Gen ATP Finals in programma a Torino cercando di concludere alla perfezione il suo 2022.

Nella giornata di oggi il carrarese ha stabilito un doppio record, ha infatti superato per la prima volta in carriera gli ottavi di finale di un masters 1000 e finora non aveva mai battuto un top 5 mondiale, ennesima dimostrazione del talento infinito dell’allievo di Simone Tartarini.



MAMMA MIA 😍 Crazy point from Musetti at #RolexParisMasters pic.twitter.com/wFKrWtI9Iu — Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2022

Musetti rimonta Ruud, è ai quarti di finale

Fin da primi scambi Lorenzo parte fortissimo tenendo testa al numero 3 del tabellone con grande facilità.

Il talento di Carrara si procura due palle break che però il norvegese annulla sfruttando il servizio.

Il primo set scorre via in assoluto equilibrio fino a quando il finalista degli US Open e del Roland Garros commette approfitta di tre errori gravi di Musetti per conquistare il 6-4 che vale il primo set.

Musetti dimostra però grande solidità mentale e tenuta fisica rimanendo aggrappato al match nonostante il risultato sfavorevole.

Ruud non è preciso come al solito con il diritto e chiude il secondo parziale con addirittura 6 errori non forzati, a differenza del primo parziale però l’azzurro è bravo ad approfittarne e dopo un’ora e mezzo il risultato è di assoluta parità.

Anche nel terzo e decisivo set il game fondamentale è il quinto con Musetti che sfrutta al meglio la palla break e chiude il proprio capolavoro con un turno al servizio perfetto in ogni suo colpo.

Galvanizzato dal pubblico e dall’adrenalina della partita il classe 2002 chiude con quattro vincenti da incorniciare che esaltano al meglio le sue grandi qualità atletiche.

La stella di Lorenzo Musetti si è definitivamente accesa nel pomeriggio di Parigi, ora l’obiettivo del carrarese deve essere quello di chiudere al meglio la stagione con le Next Gen ATP Finals.