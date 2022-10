Musetti e Passaro qualificati, ecco le Next Gen ATP Finals

Tanta attesa per il torneo tennistico più importante in ambito giovanile, Lorenzo Musetti e Francesco Passaro hanno staccato il pass qualificazione e per la prima volta ci saranno due azzurri alle prossime Next Gen ATP Finals.



La stagione tennistica si chiuderà in Italia con due appuntamenti imperdibili; le ATP Finals si giocheranno a Torino mentre le Next Gen andranno di scena a Milano.

Tra i migliori otto giovani Under 21 che si giocheranno il prestigioso trofeo ci saranno per la prima volta nella storia ben due italiani, Lorenzo Musetti e Francesco Passaro.

Il torneo si giocherà dall’8 al 12 novembre all’Allianz Cloud di Torino con la formula che ormai si è consolidata negli anni: Round Robin e fasi conclusive (semifinali e finali) che saranno decise al meglio dei cinque set, con set da 4 game anziché da sei ed il classico Killer Point.

Spesso le Next Gen ATP Finals sono state il trampolino di lancio per tanti campioni che ora sono stabilmente nelle prime posizioni mondiali.

Lo scorso anno vinse Carlos Alcaraz (che ora giocherà le Finals da numero 1 del mondo), tra i vincitori anche Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas ed il nostro Jannik Sinner.

Musetti è il grande favorito per la vittoria

Dopo la bella vittoria ottenuta a Napoli ed una crescita evidente fatta nell’ultima stagione è sicuramente Lorenzo Musetti uno dei grandi favoriti per la vittoria finale.

Il talento di Carrara ha tutti i mezzi per disputare un grande torneo e consacrarsi definitivamente come nuova stella del tennis mondiale.



Il principale avversario dell’azzurro sembra essere Holger Rune, il danese ha impressionato tutti nell’ultima edizione del Roland Garros arrivando fino ai quarti di finale.

In questi mesi il classe 2003 si è allenato duramente con l’obiettivo di arrivare a vincere questo grande torneo.

La bella sorpresa per il tennis italiano è sicuramente Francesco Passaro, il perugino ha raggiunto risultati incredibili negli ultimi mesi riuscendo a qualificarsi con merito alle Next Gen ATP Finals.

Per la prima volta nella storia ci saranno ben due italiani nelle fasi finali del torneo con Musetti che ha la grande possibilità di lottare fino in fondo per il titolo.

La rinuncia al torneo da parte di Alcaraz (che giocherà le Finals da numero 1 del mondo) ha spianato la strada a Musetti e Rune, sono loro i favoriti assoluti per la vittoria.