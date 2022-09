Muschi e licheni in giardino, il trucchetto dei giardinieri per togliere tutto

By

I muschi e licheni compaiono continuamente in giardino e grazie a questo trucchetto dei giardinieri, sarà facile dirgli addio con un solo gesto completamente naturale.

Avere il giardino è bellissimo, ma spesso e volentieri si deve combattere con muretti e pavimentazioni ricchi di muschi e licheni che intaccano le superfici esterne. Si presentano di colore verde e sono esteticamente orribili, deturpando completamente il paesaggio e anche la bellezza del giardino.

È importante dedicare del tempo a combattere questa manifestazione, non solo per un discorso estetico ma anche perché piante e fiori potrebbero venir danneggiate. Il fenomeno è strettamente causato da condizioni climatiche avverse, soprattutto durante l’inverno e contrastarlo non è facile.

Gli esperti consigliano di intervenire tempestivamente, proprio perché la patina verde penetra in profondità e provoca a lungo andare delle crepe importanti intaccando anche la sicurezza delle superfici.

Ma allora come combatterli? I giardinieri ci svelano un interessante trucchetto.

Che cosa sono i muschi e licheni?

Prima di capire come annientare il fenomeno è bene conoscere a fondo i muschi e licheni, che intaccano il giardino danneggiando tutto quello che si trovano a portata di mano.

La patina che si crea sulle superfici è biologica causata da tutti i vegetali che fanno parte delle famiglie dei muschi e licheni. Durante l’inverno l’umido, la pioggia e il freddo possono aiutare questi vegetali a manifestarsi invadendo non solo le piante ma anche le varie superfici.

Per fare maggiore chiarezza:

Il muschio si presenta di colore verde scuro sino al nero, con foglie piccolissime che si nutrono attraverso tutto quello che trovano nell’ambiente e si moltiplicano grazie all’umidità (e il buio). Il muschio è privo di radici e si ancora al terreno per dei piccoli rizoidi. Provoca una serie di danni importanti, con il terreno che diventa scivoloso e le superfici che si danneggiano nel tempo;

I licheni sono in grado di crescere anche al buio con consistenze diverse, come fruticosa o composta frutto di una unione tra alghe e funghi. I componenti formano l’unione perfetta per nutrirsi e continuare a crescere. Il colore è variabile e sopravvivono a tutte le temperature dalle più estreme sino alle classiche. Questo è un grande problema, perché vuol dire essere in grado di adattarsi a tutto sempre e comunque. L’unica manifestazione che ferma la loro manifestazione e crescita sono le emissioni inquinanti nell’aria molto elevate. I licheni inoltre prediligono il cemento, le superfici tipo lapidee per degradarle completamente.

Rimuovere muschi e licheni dal giardino: il trucco dei giardinieri

Nella maggior parte dei casi, chi ha un giardino e deve avere a che fare con uno scenario di questo tipo si rivolge direttamente ai negozi specializzati. Ci sono tanti prodotti studiati appositamente per debellare i muschi e licheni in un solo gesto.

Non tutti lo sanno, ma i giardinieri hanno un trucco ed è completamente naturale così da non usare prodotti chimici e inquinanti su piante e superfici. Il rimedio naturale dei giardinieri è composto da aceto bianco e sale grosso.

Come fare?

I due ingredienti devono essere applicati direttamente sul muschio, lasciando agire per tutto il giorno prima di lavorare sulla superficie con una spazzola di ferro. Se le superfici sono in cotto o marmo, attenzione alle sostanze acide optando per:

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

2 tazze con Sapone di Marsiglia liquido

1 litro di acqua

Mescolare gli ingredienti tutti insieme e applicare sulle zone di interesse, per poi lasciare agire 24 ore. Subito dopo andare a ripulire la superficie con l’aiuto di una spazzola.

La vodka non diluita può essere usata per eliminare muschio e licheni dalle fughe, versando prima la vodka, poi l’acqua bollente e per finire eliminare le manifestazioni con la spazzola di ferro.