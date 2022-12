Un incidente stradale lo ha sottratto per sempre alla sua famiglia. Si chiamava Alessandro ed aveva solo 38 anni ed abitava in provincia di Reggio Emilia. Ma ieri pomeriggio qualcosa di gravissimo ha posto fine alla sua vita.

Era a bordo del suo scooter quando si è scontrato con un’auto che era guidata da una 22enne. Ecco cosa è successo.

Alessandro: 38enne morto in un incidente

Si chiamava Alessandro Santachiara ed aveva solo 38 anni. Era originario di Reggio Emilia, ma ieri pomeriggio la sua vita si è spezzata a Castelvetro, in provincia di Modena. Un incidente stradale fatale, uno scontro con un’auto ad un incrocio.

Una primissima ricostruzione ha permesso di dare una prima iniziale dinamica dei fatti: i due mezzi viaggiavano sulla stessa direzione di marcia quando è avvenuto lo schianto. Probabile che ci sia stata una manovra sbagliata, anche se è ancora tutto da chiarire. Alessandro, forse, stava tentando di sorpassare l’automobile, una Dacia guidata da una 22enne, proprio mentre quest’ultima stava svoltando a sinistra per entrare in un cancello.

Ma ancora non sono del tutto chiari i dettagli dell’incidente tanto che le Forze dell’Ordine che stanno indagando, dovranno visionare le telecamere di sorveglianza di alcune abitazioni poste nei pressi del luogo dell’impatto.

L’incidente è avvenuto lungo una strada rettilinea. Al momento dell’impatto, Alessandro, con il suo scooter, sono stati sbalzati via ed hanno urtato contro un muretto che si trovava vicino a delle case lungo il tratto stradale. Immediatamente arrivati i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Erano troppo gravi i traumi che aveva riportato quando aveva urtato sia l’auto che il muretto sul quale si è schiantato.

Per consentire tutti i rilevi del caso, ma anche per permettere al personale del 118 di arrivare e soccorrere Alessandro, la strada è rimasta bloccata per alcune ore.

Lo scontro fatale con un’auto

La morte del 38enne ha lasciato davvero l’amaro in bocca in tantissimi che lo conoscevano. Alessandro si era da poco sposato e la sua compagna era incinta. La donna ha ricevuto la terribile notizia dai servizi sociali che l’hanno informata della tragica morte di suo marito. Lo choc è stato tale che ha avuto un malore e, per questo, per precauzione dato il suo stato di gravidanza, è stata trasportata in ospedale.

L’incidente che ha spezzato la vita ad Alessandro è avvenuto alle 14.40 di ieri pomeriggio lungo la Strada Provinciale di Castelvetro, in provincia di Modena. L’uomo viaggiava sul suo scooter Honda quando ha impattato prima l’auto e poi il muretto delle case vicine. L’auto, invece, una Dacia Duster, era guidata da una 22enne che risiede nel comune di Toano, in provincia di Reggio Emilia.

Alessandro viveva, da pochi mesi, insieme a sua moglie a Quattro Castella e qui, insieme, aspettavano l’arrivo della loro prima figlia. Una notizia che ha sconvolto tutti, tanto che ora, la sua pagina social è invasi di messaggi di cordoglio di tutti coloro che lo hanno conosciuto ed apprezzato.