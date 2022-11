Un uomo di 75 anni è stato investito da un’auto subito dopo essere uscito dall’ospedale di Pozzuoli. L’uomo muore sul colpo.

Il 75enne Francesco Spalice, era da poco uscito dall’ospedale Santa Maria delle Grazie e si stava recando in una farmacia nella zona per acquistare dei medicinali, quando un’auto l’ha travolto. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per il povero anziano.

Un 75enne muore subito dopo essere stato dimesso dall’ospedale

Francesco Spalice muore subito dopo essere uscito dall’ospedale. Si tratta di una tragedia paradossale, avvenuta martedì primo novembre in via Montenuovo Licola Patria, nel napoletano. I residenti hanno definito la strada “troppo pericolosa” a causa della scarsa visibilità e della velocità con cui le macchine solitamente la percorrono.

L’uomo, originario di Giugliano, era appena uscito dall’ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli, quando un’auto l’ha completamente travolto.

Immediato l’intervento degli operatori del 118. Purtroppo però è stato tutto inutile, l’uomo è morto sul colpo.

Il conducente dell’autovettura era un 70enne di Pozzuoli il quale è stato ora iscritto nel registro indagati per omicidio stradale.

La Procura ha sequestrato la slama di Francesco Spalice, per sottoporla all’autopsia. In quanto la polizia municipale di Pozzuoli sta indagando sulla questione, anche attraverso l’acquisizione delle telecamere della zona, in modo da chiarire la dinamica precisa dell’accaduto.

Il reato di omicidio stradale

I reati stradali sono sempre più comuni all’interno della nostra società. Uno dei più gravi è proprio quello di omicidio stradale. Questo è regolato dal nostro codice penale, il quale stabilisce che il reato intercorre quando un qualsiasi soggetto cagiona la morte di una persona a causa della violazione delle norme stradali.

Il codice penale prevede diversi tipi di pene a seconda delle condizioni in cui si verifica l’illecito. Quella standard è la reclusione da 2 ai 7 anni. Ma può aumentare in determinati casi.

Per esempio, se il conducente guidava in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l o anche sotto effetto di stupefacenti, la pena sarà di un minimo di 5 ed un massimo di 10 anni di reclusione.

Dunque quando ci si mette alla guida bisogna sempre prestare molta attenzione e soprattutto è estremamente necessario rispettare tutte le norme stradali.