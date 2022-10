Muore a 7 anni ingoiando il (famosissimo) formaggio rotondo: “Un gioco con un altro bambino”

By

Una vera e propria tragedia nel Nord della Francia: proprio ieri un bambino ha perso la vita a causa di una sfida con un formaggio rotondo molto famoso in tutto il mondo. Ecco cosa è successo.

Può un bambino di soli 7 anni morire a causa di una sfida tra piccoli? Ebbene sì, è successo in Francia, una vera e propria tragedia di cui stanno parlando tutti i giornali della nazione.

È accaduto ieri, martedì 25 ottobre, a causa di un gioco tra due bambini che si sfidavano a mangiare un famoso formaggio rotondo. Ecco cosa è successo e quali sono le notizie che arrivano dalla Francia.

Muore a soli 7 anni, mangia un formaggino intero e soffoca

Arriva dalla Francia la tragica notizia della morte di un bambino di 7 anni, morto soffocato dopo aver mangiato un famoso formaggio tondo, il Babybel, che in tutto il mondo viene consumato da milioni di persone.

Il bambino si trovava in un centro ricreativo, in una scuola, dove aveva aperto una sfida con un suo amichetto a ingoiare il formaggio tutto intero. Ovviamente, il ragazzino non ha sostenuto la cosa, soffocando.

Subito il personale del centro ha prestato il primo soccorso, utilizzando anche un defibrillatore, in attesa dei soccorsi.

Una volta lì, hanno tentato di rianimare il bambini di 7 anni subito, che era intanto entrato in arresto cardiorespiratorio, dopo che le sue vie aeree sono state ostruite.

Purtroppo, per il piccolo non c’è stato nulla da fare e ha perso la vita praticamente sul colpo. Una scena orribile, purtroppo, che però non è la prima volta che capita proprio con questo tipo di formaggio.

L’altro episodio simile in Belgio

Purtroppo, come dicevamo, non è la prima volta che accade un evento orribile del genere proprio con questa tipologia di formaggio.

Nel 2017, infatti, in Belgio un bambino di due anni è morto per asfissia, dopo aver mangiare il Babybel a casa sua. Come riportano i media, il piccolo ingoiò il formaggio di traverso, sotto gli occhi dei fratelli e della baby sitter che era con loro.

La ragazza conosceva le manovre del primo soccorso così cerco di salvarlo, facendo del suo meglio per evitare la tragedia. Arrivati i soccorsi, riuscirono a rianimarlo ma purtroppo il bambino non ce l’ha fatta, morto cerebralmente per mancanza di ossigeno al cervello.

Insomma, purtroppo i rischi di soffocamento con i bambini possono essere all’ordine del giorno, ecco perché bisogna stare attenti a ridurli al minimo possibile.

Come ridurre al minimo il rischio soffocamento

Può capitare che con il cibo i nostri bambini possano soffocarsi, se ingoiato male o se invece di essere deglutito venga aspirato.

Bisogna quindi prestare molta cautela quando i piccoli mangiano, soprattutto quando sono molto piccoli.

Gli alimenti troppo piccoli o davvero troppo grandi possono essere rischiosi, in quanto i piccoli rischiano per primi di finire nelle vie respiratorie prima che il bambino possa morderli, mentre i grandi possono essere difficili da masticare.

Cercate di modificare la forma o la consistenza degli alimenti che pensate possano essere pericolosi e, soprattutto, cercate di consumare i pasti tutti insieme vicino al tavolo, in modo tale da essere sempre vigili e controllare i vostri figli.