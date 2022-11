Multipresa, mai attaccare questi elettrodomestici: potrebbe essere pericoloso

Talvolta può capitare di scoprire, con enorme stupore, che alcune delle nostre più comuni abitudini corrispondono a situazioni che possono potenzialmente arrecarci dei danni. Tutti noi, senza dubbio, abbiamo in casa almeno una multipresa (più comunemente conosciuta come “ciabatta”), ma siamo sicuri di utilizzarla nel modo corretto? Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Quante volte ci è capitato di dover mettere in carica dei dispositivi elettronici senza disporre di tutte le prese necessarie nei punti della casa o dell’ufficio in cui ci sarebbero tornate utili? Tante, immagino. Ed è proprio in questi casi che entrano in gioco le multiprese elettriche.

Queste ultime, infatti, comunemente conosciute anche con il nome di “ciabatte“, vengono utilizzate per attaccare alla corrente più dispositivi elettrici, ottimizzando così tempo e spazio. Nonostante sia un oggetto molto utile e di uso comune, però, in alcuni casi la multipresa può rivelarsi anche potenzialmente pericolosa.

Si tratta pur sempre di un apparecchio collegato alla corrente, in fondo, e in quanto tale, per non correre alcuni rischio, è necessario utilizzarla nel modo più corretto possibile. Scopriamo insieme, dunque, tutto quello che c’è da sapere, e quali sono gli elettrodomestici che sarebbe meglio non collegare mai a una ciabatta.

Come utilizzare al meglio una multipresa

Dai telefoni ai televisori, quasi tutto al giorno d’oggi ha bisogno di corrente elettrica per funzionare. Per non parlare, inoltre, di tutti gli elettrodomestici canonici – come lavatrici e frigoriferi – di cui ognuno di noi dispone.

E allora ecco, a tal proposito, alcuni utili consigli per utilizzare al meglio le multiprese, per evitare di incorrere in fastidiosi cortocircuiti o, addirittura, in un possibile incendio. È necessario, innanzitutto, rispettare il numero di prese presenti sulla ciabatta, ed evitare di utilizzare, insieme a essa, anche uno o più adattatori.

È sconsigliato, inoltre, superare il limite di voltaggio riportato sulla ciabatta (che in genere si aggira intorno ai 250V/2500W). Per utilizzare le multiprese in totale sicurezza ed evitare che ciò accada, è meglio collegare solo uno o due apparecchi elettrici per volta.

Multipresa: quali apparecchiature evitare

Le apparecchiature elettroniche non sono tutte uguali, motivo per il quale è necessario avere delle accortezze differenti in base a ciò che si ha intenzione di utilizzare. Esistono degli elettrodomestici, infatti, che consumano più di altri, e che sarebbe meglio non collegare mai a ciabatte o multiprese.

Il forno a microonde, per esempio, può arrivare a consumare molta corrente, specie quando si utilizza la funzione “grill”, ed è buona norma tenerlo collegato singolarmente in una normale presa elettrica. Stessa cosa vale per frigoriferi; macchine per il caffè; tostapane; condizionatori; stufette e freezer.

È consigliabile, dunque, utilizzare le multiprese solo per apparecchi più piccoli quali, ad esempio, lampade o telefonini, e tutto ciò che viene attaccato alla corrente in maniera saltuaria e che non abbia bisogno di alimentazione continua. Solo così si potrà essere sicuri di non utilizzare le “ciabatte” in maniera errata, di preservare la nostra incolumità e quella dei nostri dispositivi elettronici.