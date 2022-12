Multe in strada, 170€ da pagare subito se ti fai trovare senza: controlla in auto

Ecco perché chi si fa trovare senza questo dettaglio rischia fino a 170 euro di multe in strada. Deve controllare immediatamente in auto.

Scopriamo insieme qual è la multa che si rischia nel caso in cui si venga trovati in strada senza. Soltanto in pochi lo sapevano ma non immaginavano che la sanzione fosse di ben 170 euro.

Si rischiano multe salatissime

Il 2023 è un anno che porterà con sé nuove normative riguardanti il codice della strada. Ogni anno, infatti, il codice viene aggiornato per essere reso più attuale. Le regole devono essere aggiornate per varie ragioni.

Una di queste è l’introduzione di nuovi dettagli riguardo alle violazioni, emersi nel corso, ad esempio, di processi che hanno creato dei precedenti; un’altra è l’adeguamento dell’ammontare delle multe, che sale o scende in base all’inflazione.

Di recente, tanti automobilisti e pedoni sono venuti a conoscenza di una norma molto particolare, che molti neppure si aspettavano esistesse. Si tratta del comma 6 dell’articolo 157 del Codice della Strada.

Si tratta di una regola davvero severa, che a chi la infrange può portare a incorrere a una multa che va dai 42 ai 173 euro. Si tratta di una cifra davvero salata, che si può perfettamente evitare di dare nel caso in cui si rispetti questa norma semplicissima.

Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo per scoprire in che modo evitare questa multa.

Ecco cosa devi avere sempre in auto

Non tutti lo conoscono né lo utilizzano, eppure è un oggetto che chiunque di noi dovrebbe avere sempre in macchina. Stiamo parlando del disco orario, un sistema impiegato in tutti quei luoghi dove si può sostare soltanto per un periodo limitato di tempo.

Ma cos’è il disco orario? Non si tratta di altro che di un pezzo di cartone nel quale sono stampate le 12 ore. Generalmente, è un cartoncino blu con un dischetto bianco. Per impostare la ora, non bisogna fare altro che ruotare il dischetto chiaro.

E ora scopriamo come funziona, perché soltanto in pochi lo sanno. Vi sarà sicuramente capitato di sostare in luoghi dove posteggiarsi poteva essere fatto soltanto per un periodo limitato di tempo.

Spesso, questi luoghi sono accompagnati da una segnaletica verticale con stampata il disco orario e il tempo in cui al massimo è possibile sostare. In quel caso, non dovete fare altro che seguire le indicazioni e segnalare la ora precisa nella quale si è cominciata la sosta.

In questo modo, quando gli agenti di servizio ispezioneranno la zona sapranno che vi siete resi conto dell’esistenza della norma e che intendete rispettarla spostando il vostro mezzo di trasporto entro un certo periodo di tempo.

In tanti sottovalutano l’esistenza di questa norma e pensano che, semplicemente spostando il mezzo entro il tempo stabilito dal segnale, non si incorrerà in sanzioni. Ebbene non è così, visto che gli agenti che controllano non possono sapere a che ora siete arrivati: quel mezzo potrebbe essere lì anche da giorni!