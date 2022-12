Multe ai pedoni, 100€ da pagare se ti vedono circolare per strada così

Ecco quali sono i casi specifici nei quali a un pedone potrebbero essere inflitte multe pari a ben 100 euro. Le persone non dovrebbero mai circolare in strada così.

Facciamo il punto della situazione su uno dei dubbi maggiori dei pedoni, che si chiedono se esistono casi nei quali potrebbero essere inflitte loro delle multe. In realtà i vigili possono infliggere multe, il cui ammontare potrebbe aggirarsi intorno i 100 euro.

Multe ai pedoni fino a 100 euro

Non tutti se lo aspettavano, ma effettivamente la legge e il codice della strada dicono che è possibile infliggere delle multe ai pedoni in determinate situazioni.

Anche i pedoni, infatti, dovrebbero documentarsi su tutti i dettagli relativi al codice della strada, per sapere come comportarsi al meglio in determinate circostanze.

Un comportamento sbagliato, infatti, può mettere a serio rischio le altre persone che popolano le nostre strade, siano essi pedoni o conducenti.

I pedoni devono essere coscienti del fatto che una violazione in particolare del codice della strada può far loro infliggere una multa di un ammontare che va dai 25 ai 99 euro.

Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo per scoprire qual è questa pratica di circolazione che adottano in tanti e che invece andrebbe assolutamente evitata. Il rischio è non solo di ricevere una grossa multa, ma anche di mettere in pericolo tutti.

Ecco come non bisogna mai circolare

In tanti si staranno chiedendo in quale occasione il pedone rischia di infrangere delle norme e di ricevere delle multe pari anche all’importo di 100 euro.

La situazione in questione è quella in cui il pedone attraversa la strada senza trovarsi sulle strisce pedonali. In realtà, però, esistono delle specifiche è rilevante seguire.

Innanzitutto, infatti, bisogna tenere conto che la multa verrà fatta al pedone soltanto nel caso in cui ci fossero delle strisce pedonali a meno di 100 metri da dove lui abbia deciso di attraversare.

Nel caso in cui la risposta fosse negativa, questo vorrebbe dire che non ci fossero le condizioni per permettere al pedone di attraversare sulle strisce e quindi non sussisterebbero neanche quelle per infliggergli una multa.

In particolare, il pedone dovrebbe fare attenzione prima di attraversare, mettendosi alla ricerca di strisce pedonali oppure di sottopassaggi e di ponti che permettano l’attraversamento pedonale.

Nel caso in cui la strada non ne fosse in nessun modo provvista, il pedone dovrebbe attraversare la strada facendo attenzione e seguendo un percorso regolare e lineare. Sono vietate, quindi, le diagonali e i zigzag.

Il tutto è pensato affinché il pedone non ricopra un rischio per la circolazione, specialmente in aree poco strutturate e illuminate.

La raccomandazione è quella di non investigare in strade che non conoscete, magari in una città nuova, specialmente la notte. Munitevi sempre di giubbino riflettente e mantenetevi sempre nella parte più sicura e prossima al muro nelle carreggiate.