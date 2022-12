Muffa in casa, la candeggina risolve realmente il problema? La risposta inaspettata

Muffa in casa, la candeggina spesso viene utilizzata come rimedio per risolvere il problema. Ma è davvero così? Ecco la risposta che nessuno si aspettava.

La candeggina è un rimedio per eliminare la muffa in casa? Lo scopriamo insieme. La risposta potrebbe lasciarti senza parole.

Muffa in casa: tanti problemi per la tua salute

Quante volte ti sarà capitato di vedere sul soffitto della tua casa, magari anche nuova o appena ristrutturata, queste macchie nerastre davvero brutte a vedersi? Non sono soltanto esteticamente poco carine, soprattutto se appaiono sulla pittura bianca, ma sono soprattutto dannose per la tua salute.

La presenza in casa delle muffe può portare a problemi importanti in grado di compromettere il tuo benessere e in particolare a patologie dell’apparato respiratorio come asma, bronchite e polmonite che possono rivelarsi anche piuttosto pericolose.

Come rimuovere la muffa dalle pareti della tua abitazione? Ci sono tanti prodotti, anche rimedi naturali, che possono aiutarti a “cancellare” queste macchie dalle pareti. Tra le tecniche utilizzate e consigliate anche dalle nonne compare la candeggina.

Ma davvero questo prodotto si rivela efficace per la scomparsa della muffa? La risposta potrebbe sorprenderti. Scopriamo insieme perché si forma la muffa in casa, quali sono i prodotti migliori per trattarla e soprattutto se la sopra menzionata candeggina può essere davvero un valido supporto per sbarazzarsi di questo problema.

La candeggina come rimedio per le muffe: è efficace o no?

Perché ci ritroviamo a dover combattere contro la muffa in casa, soprattutto se l’abitazione è nuova o è stata pitturata di recente? Cominciamo col dirti che la muffa è un fungo caratterizzato da spore fluttuanti nell’aria che si vanno a depositare su superfici umide per riprodursi, generando così la inestetica, pericolosa e dannosa muffa.

Come risolvere il problema? Non basta semplicemente ripitturare la zona in cui sono comparse le macchine nerastre ma bisogna andare a fondo del problema, individuare la causa e risolverlo.

Non si scherza con la muffa. Essa può portare a seri problemi di salute, in particolare all’insorgere di patologie respiratorie come bronchite, asma e polmonite. Sebbene in commercio esistano tanti prodotti come quelli specifici per trattare le muffe, tra i preferiti e consigliati anche dalle nonne c’è la candeggina.

Questo disinfettante forte, dall’odore pungente, si rivela davvero efficace per risolvere questo problema? Gli esperti ne sono certi: sicuramente questo prodotto può eliminare le macchine nerastre dalle pareti della nostra abitazione ma non va a risolvere il problema.

La muffa a distanza di poco tempo, ricomparirà nuovamente, di solito dopo sei mesi. La candeggina funziona solo se si individua la ragione per la quale la muffa è sorta correndo ai ripari.

Come sbarazzarsi dunque di questo fungo? Ci sono degli accorgimenti che puoi adottare e che ti saranno sicuramente utili nel caso in cui nella tua abitazione hai individuato la muffa sulle pareti.

Perché si forma la muffa in casa

L’insorgere delle muffe può dipendere da varie ragioni. La prima che ti segnaliamo è il mancato ricircolo d’aria. Attenzione ai cosiddetti ponti termici che indicano la differenza tra la temperatura interna ed esterna della casa: se questa differenza dà vita alla cosiddetta temperatura di rugiada si formeranno le muffe tramite il processo di nebulizzazione.

Presta attenzione anche quando asciughi i panni in casa: l’asciugatura genera umidità che non avendo modo di fuoriuscire dall’abitazione andrà a depositarsi sulle pareti dando vita alla muffa.

Anche le cattive coibentazioni di case o infiltrazioni possono creare queste macchie nerastre espressioni tipiche della muffa. Non preoccuparti, ci sono dei rimedi per poterti sbarazzare di questo fungo scomodo.

Rivolgiti a degli esperti, per esempio, che ti aiuteranno a risolvere l’inconveniente. Se il problema dipende dalle attività casalinghe sovra segnalate come l’asciugatura dei panni, ti basterà in questo caso semplicemente aprire le finestre per favorire il ricircolo d’aria.

Nelle altre ipotesi sopra avanzate dovrai trovare la giusta soluzione con esperti nel settore. Nel frattempo però puoi utilizzare degli appositi prodotti. Ne esistono tantissimi in commercio per iniziare a trattare questo problema.

Per quanto riguarda invece la candeggina, come abbiamo ribadito poc’anzi, essa non elimina definitivamente il problema, al contrario va a intaccare la vernice causando ulteriori danni alla tua abitazione.