Moto GP, Sprint Race: a Jerez vince Binder, secondo Bagnaia

Inizia con un incidente in curva due la Sprint Race di Jerez. Vince Binder davanti a Bagnaia: che duello con Miller.

Bezzecchi, Morbidelli e Marquez sono stati protagonisti di una brutta caduta in curva 2, con la Sprint Race iniziata subito con la bandiera rossa. Giro in meno influente poi negli ultimi minuti, nella splendida lotta per la prima posizione tra i due della KTM Miller e Binder. Alla fine trionfa il sudamericano, con Bagnaia che dopo aver condotto quasi tutta la gara in terzo posizione vede il secondo posto alle ultime curve. Terzo Miller davanti a un ottimo Martin che per tutta la gara aveva duellato per la terza posizione con Bagnaia.

Moto GP, Binder vince la Sprint Race a Jerez

Il quarto appuntamento con il motomondiale e con la nuova Sprint Race. Tante emozioni durante l’antipasto della gara di domani a Jerez, soprattuto la gara tra i due piloti della KTM per la prima posizione. La sprint

Era stata buona la partenza della KTM, con Bagnaia che era riuscito a prendere terreno. La griglia composta da Espargaro davanti a Miller e Martin, quarti Binder e quinto Bagnaia, con Pedrosa in sesta posizione, di una sprint che inizia subito con delle cadute alla curva due. A terra finiscono Alex Marquez apre la staccata su Quartararo, insieme a Morbidelli il quale arrivato lungo prova ad andare dentro; lo spiraglio però era troppo piccolo. Alex riprende la linea, stringe, e Morbidelli non avendo più lo spazio taglia sul cordolo finendo addosso allo spagnolo. L’errore sembra in effetti dell’italiano, che va a perdere un varco che di fatto si chiude.

I tre piloti non possono ripartire, perché sarebbero dovuti riusciti ad entrare entro 5 minuti senza short cut.

Sorpasso Binder a due giri dal termine: terzo Miller

L’ultimo giro il duello tra le ktm lo vince Binder, che mette le ruote davanti a Miller a due giri dalla fine. Il pilota viene scavalcato anche da Pecco Bagnaia – bravo a chiudere la porta agli attacchi continui di un ottimo Martin – dopo una frenata sbagliata nel duello con il compagno di scuderia.

Importanti i punti conquistati dal campione del mondo, che domani partirà dalla quinta posizione. Ottima gara anche di Pedrosa che dall’ottava posizione riesce a risalire fino alla sesta.

Ecco lo schieramento finale: 1. Binder, 2. Bagnaia, 3. Miller, 4. Martin, 5. Olivera, 6. Pedrosa, 7. Vinales, 8. Zarco, 9. Bezzecchi, 10. Marini.

Cadute anche per Espargaro e per il giapponese Nagakami.