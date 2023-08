Alex Marquez vince la Sprint Race del GP di Silverstone. Bezzecchi secondo, terzo Vinales: malissimo Pecco Bagnaia che chiude 14esimo.

Secondo Bezzecchi alla Sprint Race di Silverstone, dietro a un grande Alex Marquez. Gara in salita per Jack Miller e Jorge Martin, in grande difficoltà anche Pecco Bagnaia. Terzo Maverick Vinales. Quarto un ottimo Zarco, Aleix Espargaró, sesto Martin, e infine settimo Miller. Chiudono la top ten Augusto Fernandez, Binder e Oliveir.

Moto GP, Bezzecchi vince la Sprint Race di Silverston:

Torna il Motomondiale, con il GP di Silverstone dopo la pausa estiva. Parte forte la Sprint, con Miller che inizialmente riesce ad infilarsi e superare Bezzecchi partito dalla pole, mentre la terza posizione è di Jorge Martin. Settimo nel primo giro invece Bagnaia, che mette a segno una brutta partenza. Bene invece le due Aprilia, che riescono a condurre meglio sull’asciutto. Importanti in questa fase ovviamente le condizioni climatiche, con i piloti che con la gomma “rain” potrebbero avere qualche difficoltà qualora la pista dovesse asciugarsi.

Al secondo giro è Jorge Martin a provare ad insidiare la prima posizione di Jack Miller, che però in staccata mette ancora il muso davanti. Slitta in terza posizione invece Bezzecchi, anche se ancora in scia dello spagnolo. Ancora male Pecco Bagnaia, che scende fino alla 12esima posizione insieme a Marq Marquez. A nove giri però sale in cattedra sul bagnato Alex Marquez, seguito da Bezzecchi. La sensazione è che le gomme da pioggia possano reggere.

Inizia a delinearsi un primo gruppo per la prima posizione, ma sull’umido i sorpassi fioccano. Si passa sul rettilineo dunque a 8 giri dalla fine con Marquez davanti a tutti, seguito da Bezzecchi, Miller e Jorge Martin. In grande difficoltà Pecco Bagnaia, che cerca di ricostruire la sua gara a 1 secondo e 7 dalla 10ma posizione.

Risale la china a 7 dalla fine anche Vinales, assolutamente a suo agio sul bagnato, che si mette a tallonare Miller in lotta per una posizione autorevole. Ma la gara, nonostante la sua breve durata, promette ancora scintille. Marq Marquez invece non è ha più, scendendo in 17esima posizione; in difficoltà anche Quartararo e Bastianini. Jorge Martin invece si ritrova a quelle in sesta posizione con Espargaro, che riesce a metterlo dietro al passaggio sul rettilineo.

Bella la lotta anche tra Vinales e Miller per la terza posizione, con lo spagnolo che per un attimo era riuscito a mettersi davanti anche se in accelerata l’australiano riesce a tenere la posizione quando mancano 6 giri al termine. Alex Marquez vede ampliare il suo vantaggio su Bezzecchi fino a 1 secondo, con Vinales che riesce a liberarsi di Miller definitivamente.

Ancora lontano Bezzecchi però da Vinales, che proverà a ridurre la distanza dall’italiano per poi affondare il colpo. Rimane comunque a 5 giri dalla fine importante il gap dei primi 2 della gara rispetto agli altri piloti, con oltre 1 secondo e mezzo di distacco.

Sul rettilineo del sesto giro Alex Marquez certifica quanto di buono aveva fatto durante le prove del venerdì, anche se gli ultimi due giri potrebbero riservare sorprese: la pista infatti inizia ad asciugarsi e lo stato delle gomme potrebbero risultare fondamentali per i piloti che visto il poco tempo a disposizione non andranno a sostituire le rain.

Anche Zarco insidia Miller per la quarta posizione, con l’australiano che prima di farsi superare arriva lungo accensando anche una piccola protesta contro il collega per l’attacco. Legittimo comunque il sorpasso di Zarco, che mette il muso davanti all’ex leader della gara.

A tre dalla fine Jorge Martin risale in sesta posizione, mettendo la sua Ducati davanti a Miller che scende dalla prima alla settima posizione. Grave difficoltà per Bagnaia, il leader del mondiale si fa superare anche da Di Giannantonio.

L’ultimo giro inizia sempre con Marquez davanti a tutti, ma Bezzecchi che ha dalla sua recuperato tantissimi decimi sullo spagnolo riesce a portarsi a distanza di attacco. A mezzo secondo Bezzecchi piazza il suo miglior giro, prendendosi dei rischi per provare all’ultima staccata il clamoroso sorpasso.

Alla fine è Alex Marquez a vincere la Sprint Race di Silverstone. Bezzecchi non è riuscito ad avvicinarsi a sufficienza, rimanendo dietro all’ultima curva di 4 decimi. Esulta anche Vinales in terza posizione.

Le parole di Alex Marquez e Marco Bezzecchi

“Una Sprint divertente, anche se dovevo gestire le gomme quando ho iniziato a spegnere la gomma era un po’ giu. Era difficile tenere dietro Maverick, spero che domani sia asciutto e che i fan si siano divertiti” ha detto Marco Bezzecchi a fine gara. Alex Marquez si è detto contento per la vittoria sul bagnato: “Sono felice, è bello cominciare la seconda parte della stagione con una vittoria nella Sprint. Grazie al team che mi ha aiutato. Sapevamo che oggi era la giornata giusta per vincere, ho spinto perché mi sentivo molto bene e alla fine ho vinto”.