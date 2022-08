Mosca bianca delle piante, il segreto degli agricoltori per sbarazzarsene in pochissimi minuti

By

Prendersi cura di fiori, piante e orti è un’attività meravigliosa che permette a chiunque la svolga di trascorrere moltissimo tempo a stretto contatto con la natura. Non è raro, però, venire a contatto con malattie e parassiti che, talvolta, possono attaccare le nostre piantagioni, come la cosiddetta mosca bianca. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e quali sono i modi migliori per eliminarla.

Coloro i quali vivono in campagna in genere sono amanti della natura, persone a cui piacere trascorrere il proprio tempo all’aria aperta e prendersi cura delle aree verdi intorno all’abitazione. Giardini, serre e orti hanno bisogno di molte attenzioni da parte dell’uomo in quanto, proprio come noi, anche le piante sono soggette a malattie e infezioni che possono, nei casi più gravi, portarle alla morte.

I più acerrimi nemici delle piante (e anche di giardinieri e agricoltori) sono, senza dubbio, i parassiti. Essi, infatti, sono in grado di riprodursi molto velocemente, e di utilizzare la pianta stessa come fonte per il proprio nutrimento.

Ed è proprio così che agisce anche la mosca bianca, un insetto che all’apparenza può sembrare innocuo ma che, in realtà, costituisce un grande pericolo per fiori, alberi da frutto e verdure. Ecco, tutto quello che c’è da sapere su tale specie di parassita.

La mosca bianca

La mosca bianca, come precedentemente accennato, è un tipo di parassita molto aggressivo per le piante, che può aggredire non solo le nostre coltivazioni di verdura, ma anche fiori e alberi da frutto.

Inizialmente, tale insetto era diffuso solamente nelle zone tropicali, ma grazie alla capacità di adattamento acquisita nel tempo, non è raro trovarlo anche in Italia. L’estate è, ovviamente, la stagione preferita dalla mosca bianca in quanto, la sua temperatura ideale, si aggira intorno ai trenta gradi.

Il suo “modus operandi” è molto semplice: si nutre della linfa della pianta fino a farne diventare gialle le foglie o, nei casi più gravi, condurla alla morte. Nel caso in cui ci si accorgesse della presenza di tale parassita, dunque, è necessario prendere dei provvedimenti. Quali? Scopriamoli insieme.

Come liberarsene?

Per liberare le nostre piante dai parassiti e cercare di salvare, è bene correre ai ripari non appena ci si accorge della presenza di essi. La mosca bianca, purtroppo, è molto difficile da eliminare completamente, ma ci sono dei rimedi che possono aiutarci a far sì che questo accada.

È possibile, infatti, utilizzare degli insetti predatori, tipo le coccinelle, che si nutrono di tali parassiti aiutandoci nella lotta contro di essi. In alternativa, zolfo in polvere o un macerato di aglio e peperoncino.