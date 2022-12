Morte Papa Benedetto XVI: la storica e inedita scelta delle dimissioni

E’ morto a 95 anni il Papa emerito Benedetto XVI. Il papato controverso di Joseph Ratzinger, dalle dimissioni nel 2013 alla convivenza con Francesco.

Una vita dedicata alla Chiesa, piena di cariche importanti e ruoli di rilievo. Papa Joseph Ratzinger, il 265esimo papa, verrà ricordato per la sua clamorosa scelta di dimettersi dalla carica di vescovo di Roma: il caso Vatileaks e le accuse di negligenza.

Morte Papa Benedetto XVI, la storica scelta delle dimissioni

Uno dei papati più controversi della storia, almeno recente, della Chiesa. Papa Benedetto XVI è morto all’età di 95 anni, lasciando al mondo intero il ricordo della strana convivenza con un altro Papa – inedita – oltre che quello delle dimissioni ovviamente.

Joseph Aloisius Ratzinger, 265esimo Papa, rimarrà sicuramente nella memoria di tutti per la shockante decisione comunicata l’11 febbraio 2013 di dimettersi dalla carica di vescovo di Roma. Una decisione epocale che già nel 2012 pare avesse confessato al suo segretario di Stato Tarcisio Bertone.

Nel 2005 aveva raccolto l’eredità del suo amato Karol Wojtyła, che nel 2002 lo aveva nominato Cardinale decano. All’età di 78 il testimone raccolto dal Papa polacco fu pesante come un macigno, considerando anche gli scandali che colpirono la chiesa, dal caso di pedofilia ai negoziati con lefebvriani, fino ovviamente al caso Vatileaks.

Ratzinger rimarrà nella mente di fedeli e non anche per le sue uscite dure ma coerenti sul ruolo della Chiesa e sulla fede; per aver denunciato “la sporcizia che c’è nella Chiesa“, dividendo in un momento in cui le vedute religiose erano chiamante – da tanti punti di vista anche nel sociale – a un importante cambiamento.

La convivenza con Papa Francesco

Cambio di rotta che poi arriva finalmente con Francesco, che con una filosofia del tutto estranea a quella wojtyliana e del collega tedesco rimette come per magia tutto in ordine. Il suo minor rigore, la sua indulgenza nei confronti di tante tematiche, hanno fatto ben presto dimenticare Ratzinger che nell’opinione pubblica era rimasto il vescovo severo.

Ma invece tra i due, dopo la clamorosa scelta della “convivenza“, è stato amore a prima vista. Anche se non è dato sapere se Francesco inizialmente rappresentasse il degno sostituto nella mente di Benedetto XVI.

I due infatti sono sembrati subito molto affiatati, partecipando anche ad alcune celebrazioni insieme, fin quando la salute di Ratzinger lo ha permesso. L’affetto di Francesco era sincero, come testimoniato dal vescovo argentino in più occasioni, aldilà della diversità dei caratteri e dello stile. “E’ come avere uno nonno a casa, ma un nonno saggio” aveva risposto Bergoglio alle ipotesi di una “convivenza ingombrante”.