Morte Mahsa Amini, le donne iraniane bruciano il velo per protesta

Continuando le manifestazioni dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne arrestata dalla polizia per il modo in cui indossava il velo. In Iran la folla brucia il velo per protesta.

La folla si è riversata in piazza nelle ultime ore in Iran, e in altre città orientali, per protestare contro l’integralismo islamico, dopo la morte di Mahsa Amini. Alcune manifestazioni sono sfociate nella violenza, auto ribaltate e scontri con la polizia: proteste anche a Istanbul all’ambasciata iraniana.

Mahsa Amini, continuano le proteste: le donne iraniane tagliano i capelli e bruciano il velo

Prima la condivisione dei video suoi social, poi le manifestazioni in piazza. Ha preso piede per unirsi alla lotta contro l’integralismo islamico, tra le donne iraniane e non, il gesto forte di bruciare il velo e tagliarsi i capelli davanti alla telecamera.

O anche davanti alla folla, accanto agli edifici istituzionali, come ad esempio l’ambasciata iraniana a Istanbul, dove moltissima gente si è riversa con cartelloni e slogan, tra le proteste dopo la morte di Mahsa Amini.

La giovane era infatti stata arrestata martedì dalla polizia morale in Iran, per via del modo in cui portava il suo velo. Dopo alcune ore la 22enne è stata trovata senza vita, con diversi segni di lesioni e ferite in tutto il corpo, oltre a un trauma cranico – come riportato dal The Guardian nelle scorse ore.

Morta dopo 3 giorni di coma, pare per le botte degli agenti della polizia religiosa, le autorità avevano collegato il decesso a un attacco di cuore.

Una comunicazione che ha infiammato gran parte della popolazione, iraniana e mondiale, che ha risposto con disordini in tutto il Paese. Nei quattro giorni successivi all’uscita della notizia, si sono verificati duri scontri tra i manifestanti e la polizia.

Nella giornata di ieri era trapelata l’indiscrezione di 5 morti e una ventina di feriti. Adesso il numero dei feriti è salito a 75 secondo Hengaw, mentre sarebbero 250 le persone arrestate. Adesso anche il governatore iraniano Esamil Zare Kousha ha confermato le vittime delle proteste.