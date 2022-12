Morte di Pelé, le reazioni alla scomparsa della leggenda del calcio

Il mondo intero piange Pelé. L’annuncio della sua morte è stato dato nella serata di oggi: ecco le varie reazioni alla scomparsa di O Rey.

Il mondo, sportivo e non, saluta il grande Pelé morto all’età di 82 anni. O Rey era gravemente malato ed era ricoverato all’ospedale di San Paolo dallo scorso novembre. All’Albert Einstein tutta la famiglia aveva trascorso il Natale accanto a lui, dopo che le sue condizioni si erano aggravate anche a causa del Covid e di un’infezione alle vie respiratorie.

Addio a Pelé: la reazione del mondo del calcio

Il mondo del calcio piange la scomparsa di un simbolo, forse il più grande di tutti i tempi insieme a Maradona – anche lui scomparso di recente nel novembre del 2020. Pelé, Edson Arantes do Nascimento, ha rappresentato per tutte le generazioni il calcio stesso, incantando con la maglia verdeoro e quella bianca del Santos, in un mondo in cui i campionati non ingaggiavano stranieri ma che ha saputo ammirare il numero 10 in tutta la sua grandezza anche e soprattutto per le sue gesta – irripetibili – in nazionale.

La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto non solo in Brasile – dove era considerato una sorta di divinità – ma anche in Europa. Tantissimi i messaggi d’addio dei vari club in giro per il mondo, e dei grandi nomi dello sport.

Sui social calciatori, allenatori, società, hanno tutti regalato un pensiero a O Rey, deceduto nella giornata di oggi 29 dicembre dopo una lotta durata un anno contro una grave malattia.

E dunque Josè Mourinho ricorda il premio BBC consegnato dalle mani di Pelé nel 2005 nel suo messaggio d’addio, mentre Altafini altra bandiera brasiliana parla di lui come “il calcio”. Simile anche il messaggio d’addio di Totti: “Tu, O Rey, il calcio”, mentre Ronaldo il fenomeno commenta triste: “Il mondo è in lutto, la tristezza per la tua morte è mista all’orgoglio immenso per la storia scritta”

Centinai di post in ricordo di Pelé

Sono centinaia i post provenienti da tutto il mondo. La famiglia su Instagram ha condiviso i primi post – dopo aver documento praticamente tutta la fase di ospedalizzazione mostrandosi accanto a Pelé nei momenti più delicati.

Anche Usain Bolt ha condiviso un pensiero sui social, scrivendo semplicemente: “Riposa in pace, Re”. Post d’addio anche da parte del presidente della Uefa Aleksander Ceferin e di Cr7, così come quello del Milan che scrive sui propri canali: “Profondamente addolorati nell’apprendere che la leggenda del calcio è morta”.

We are deeply saddened to hear that football legend Pelé has passed away. May we pass on our sincerest condolences to his friends and family. Rest in peace, O Rei. pic.twitter.com/KtnZMGuz7d — AC Milan (@acmilan) December 29, 2022

Toccante infine il post di Neymar, soprannominano O Ney proprio in omaggio di Pelé, che lo ringrazia quasi a nome di tutto il popolo brasiliano. Immancabile il post del Santos, che condivide una corona e in didascalia commenta: “Eterno”.