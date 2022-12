Morta Roberta Tana, manager del Billionaire di Briatore: aveva 47 anni

Si è spenta, per un malore improvviso, Roberta Tana, manager del Billionaire di Flavio Briatore. La donna aveva 47 anni.

Un malore improvviso ha stroncato la vita di Roberta Tana, collaboratrice di Flavio Briatore. La donna, 47 anni, si è spenta in Lombardia dove lavorava al Twiga Beach di Forte dei Marmi. In passato, aveva svolto anche il ruolo di manager per il Billionaire dell’imprenditore italiano. La donna era originaria di Vasto. Nelle prossime ore saranno comunicati il giorno e l’ora dei funerali di Roberta Tana. Si attendono, inoltre, ulteriori chiarimenti sulle cause del suo decesso al fine di capire che cosa è successo alla donna.

Roberta Tana, morta a 47 anni a causa di un improvviso malore

Roberta Tana era nata a Vasto, in Abruzzo e, da diverso tempo, lavorava al Twiga Beach di Flavio Briatore.

In precedenza, aveva svolto il ruolo di manager al Billionaire di Porto Cervo, sempre di proprietà dell’imprenditore di Verzuolo. La donna, 47 anni, è stata colta da un improvviso malore dopo il quale si è spenta. Si trovava in Lombardia quando si è sentita male.

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha ricordato la concittadina, che ha sempre dimostrato molto attaccamento alla sua terra d’origine, con parole ricche di affetto e vicinanza: “Cara Roberta, ora che abiti quell’altrove di pace senza fine, aiutaci, con le tue carezze, a ricercare la tua bontà e la tua bellezza e, nel tuo ricordo, ad essere migliori”.

Il cordoglio sui social

Oltre ad aver lavorato come manager per il Billionaire, nella vita Roberta era anche una ballerina e ha gestito diversi locali molto conosciuti. In molti conoscevano la donna, che ricordano come una persona molto solare e caratterizzata da una spiccata intraprendenza.

Era molto legata alle sue amicizie e ha sempre mostrato tanta passione per la danza, in cui aveva dimostrato di avere una grande bravura, tanto da arrivare fino alla Royal Academy di Londra, nonché gentilezza verso coloro che le erano intorno. Tanti, dunque, sono stati i messaggi di cordoglio per Roberta e la famiglia colpita dal lutto.

Inoltre, la 47enne aveva anche lavorato in TV, per varie trasmissioni, sia Mediaset che Rai, facendo parte dei vari corpi di ballo per i programmi del piccolo schermo.

Si attendono ulteriori chiarimenti sulle cause dell’improvvisa morte della donna e saranno comunicati anche il giorno e l’ora nei quali saranno effettuati i funerali, occasionale nella quale si potrà porgere l’ultimo saluto alla donna.