Addio a Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello

Era in un bar con alcuni amici, quando – improvvisamente – ha accusato un malore che le è risultato fatale. È morta così, nonostante un trasporto d’urgenza all’ospedale di Soveria (Catanzaro), Monica Sirianni, 37 anni. Venerdì scorso era in un bar del suo paese, quando si è accasciata a terra e non si è più ripresa. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e Monica è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove poco dopo è deceduta.

Al momento sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso, ma – stando ai primi riscontri – la 37enne sarebbe stata stroncata da un infarto.

La partecipazione al Grande Fratello

Monica Sirianni era figlia di emigrati calabresi, che si erano trasferiti a Sidney, in Australia. Una volta cresciuta aveva deciso di rientrare in Italia e nel 2011 – a 25 anni – aveva fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, il reality show di Canale 5, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi. Quell’edizione fu vinta poi da Sabrina Mbarek.

Nella casa Monica Sirianni aveva iniziato una relazione con Fabrizio Conti, per il quale aveva deciso di lasciare il fidanzato dell’epoca. La storia con Fabrizio si era poi chiusa poco dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello.

Tanti i messaggi che in queste ore stanno riempiendo i social in ricordo della giovane.

“Sarai sempre la nostra principessa…addio Moni speravo fosse uno scherzo ma vedo che non lo è …sono un shock”

si legge in uno dei tanti post in suo ricordo.