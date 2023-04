Morgan, il cantante torna in giuria ad X Factor? L’indiscrezione

Il cantante Morgan sarebbe in trattative per tornare come giudice a X Factor, di recente confermato per un’altra stagione su Sky. Stando a quanto riferisce Il Messaggero, a fargli compagnia dovrebbero essere Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e anche Francesca Michielin, nel ruolo di conduttrice. Incerta, al momento, la presenza di Fedez, che aveva dato comunque la sua disponibilità.

Clamorosa indiscrezione de Il Messaggero, secondo il quale, nella prossima edizione di X Factor, di recente confermato per un altro anno su Sky, dovrebbe tornare in giuria Morgan, al secolo Marco Castoldi. L’artista sarebbe in trattative con il network e Freemantle. Confermati dalla scorsa stagione, invece, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e anche Francesca Michielin nella veste di conduttrice. Per ora incerta la presenza di Fedez, altro storico giudice del talent.

A rilanciare l’indiscrezione su un suo ritorno nel talent musicale, il quotidiano Il Messaggero. Morgan tornerebbe così dietro al bancone dei giudici di X Factor dopo quasi 10 anni di assenza. Presente nelle prime tre edizioni della Rai, condotte da Francesco Facchinetti e quindi dalla quinta all’ottava, su Cielo e Sky, con Alessandro Cattelan, è molto amato dagli appassionati dello show.

Giudice che ha portato al successo cantanti oggi famosissimi come Marco Mengoni, Chiara Galiazzo e Michele Bravi, attualmente sarebbe in trattativa con Sky e Freemantle. A fare il loro ritorno, anche Ambra Angiolini, che ha mostrato doti insospettabili e un buon fiuto per il talento, Dargen D’Amico, autore del tormentone Dove si balla e Francesca Michielin, vincitrice della quinta edizione, dall’anno scorso “promossa” a conduttrice.

Ancora in dubbio la presenza di un altro storico giudice, ovvero Fedez, vincitore dell’anno scorso con i Santi Francesi, che ha tuttavia dichiarato “È stata un’edizione in cui finalmente ho respirato l’aria che c’era esattamente quattro anni fa, sono stato molto bene. Il prossimo anno? In ogni caso, io ci sono”, mettendosi di fatto a disposizione.

Reduce da StraMorgan in Rai, già l’anno scorso era intervenuto a X Factor in qualità di ospite, una prima volta omaggiando Space Oddity di David Bowie e cantando altrove, la seconda invece duettando con Beatrice Quinta con La Crisi, brano dei Bluvertigo. Morgan dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, prendere il posto di Rkomi.

Morgan, carriera in bilico tra eccessi e talento: dagli inizi con i Bluvertigo alla carriera da solista e l’exploit a X Factor

Nato a Milano nel 1972 ma vissuto da sempre in provincia di Monza e Brianza, ha iniziato ad avvicinarsi giovanissimo alla musica, iniziando prima lo studio della chitarra e poi, viste le difficoltà legate al fatto di essere mancino, al pianoforte.

Appassionato di rock e New Wave, inizia a studiare piano al Conservatorio per poter ottenere dai genitori il suo primo sintetizzatore. Nel 1988 il padre si suicida, e ciò avrà conseguenze sulla sua vita, al punto che lascia gli studi musicali dopo 8 anni e smette anche con lo studio, diplomandosi solo in seguito presso un IPSIA.

Inizia quindi a studiare alche il basso elettronico, creando un suo modo per poterlo suonare con una tecnica a posizioni capovolte. Sempre nel 1988 inizia a collaborare con Andrea Fumagalli, poi noto come Andy.

Nel 1991 proprio con lui, Marco Pancaldi e Stefano Panceri dà vita ai Bluvertigo. Dopo aver esordito con il singolo Iodio, escono con gli album Acidi e basi e Metallo non metallo, conquistando l’MTV Europe Music Awards come miglior gruppo italiano.

A partire dal 2001, i componenti della band iniziano a dedicarsi a progetti solisti, e due anni dopo Morgan pubblica il suo primo album da solo Canzoni dell’appartamento, che si aggiudica la targa Tenco.

Avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo nel 2010, ma a causa di una intervista rilasciata a Max, in cui parla della droga come forma di antidepressivo, viene escluso dalla gara. Molto apprezzato anche per la sua partecipazione proprio al talent X Factor, ha composto anche alcune colonne sonore e pubblicato libri.

Nel 2017 partecipa per alcune puntate come direttore artistico del serale di Amici, ma litigi con la produzione e gli stessi allievi lo fanno escludere dalla trasmissione, ottenendo anche una querela per diffamazione da parte del Biscione. Sempre nello stesso anno, dopo non aver pagato gli alimenti per sette anni ad Asia Argento, il tribunale ordina il pignoramento della sua casa.

Quest’anno è tornato poi in tv con StraMorgan, tuttavia senza ottenere un grande apprezzamento da parte del pubblico. Chissà che X Factor non sia, per l’ennesima volta, l’occasione giusta.