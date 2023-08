Morgan contro il pubblico durante la serata per Battiato, lo insulta e tira in ballo Fedez

Il cantante lombardo “perde la testa” e insulta il pubblico presente alla serata in onore di Franco Battiato a Selinunte. Morgan rischia di essere espulso da X Factor?

Momenti di grande tensione tra il cantante Morgan e parte del pubblico presente alla serata omaggio al parco archeologico di Selinunte in onore di Franco Battiato. Benché la dinamica non sia del tutto chiara, pare che una parte delle persone presenti si siano lamentate per la mancanza di pezzi del cantautore in scaletta. Ciò ha fatto infuriare il nuovo giudice di X Factor, che si è lasciato andare a frasi volgari nei confronti del pubblico pagante.

Morgan, insulti alla folla al concerto: i video diventano virali

La scenata di Morgan, ripresa da chi era presente a Selinunte, ha fatto il giro del web, con i video che sono diventati virali e l’hashtag #Morgan balzato in cima ai trend di X (ex Twitter). L’audio è chiaro e “inchioda” l’artista, che si scaglia con frasi pesanti rivolte all’indirizzo dei presenti.

Fr*cio è ancora una parola da usare per insultare un uomo. Come lesbica per una donna. Ovviamente corredato da un bel “di mer*a”, perché il concetto non è abbastanza chiaro. Bello questo 27 agosto 1963 #morgan pic.twitter.com/M6Z6Q35KaO — Daniele Viotti (@danieleviotti) August 27, 2023

A scatenare la reazione spropositata di Morgan, pare sia stato un gruppo di spettatori che hanno iniziato a rumoreggiare per la mancanza nella scaletta dell’artista di pezzi del cantautore siciliano.

“Siete venuti a rompere i c****oni a me, che vi ho dato una cosa? La società è una m***a fatta da voi, ho dei sentimenti! Non sono un personaggio. Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez. Vai a fare in c**o! F****o di m***a”. Non avere la sensibilità per capire la musica. Cosa venite a fare, fate ridere…” le parole inequivocabili di Morgan, che ha quindi proseguito, offendendo ancora il pubblico.

“Siete dei bifolchi, avete pagato ma non sapete chi sono. Rispettate quello che state vedendo: è arte, non la vedrete da altre parti” ha quindi aggiunto, proseguendo, poi, vedendo che gli spettatori non accennavano a smettere di lamentarsi, “Vuoi la lezione? Battiato nasce a Ionia, nel ‘46…Lui non vuole la lezione? Neanche tu? Allora quello che avete visto vi piace? Siete completamente pazzi e str***i, non avete la sensibilità per capire la musica”.

Morgan, tutte le volte che il cantante ha fatto scalpore

Artista di enorme talento e dal fiuto artistico non indifferente, al punto da essere inserito nel Guinness dei Primati come il giudice di talent ad aver vinto più edizioni di un programma (ben 5 su 7 totali), Morgan in più di un’occasione ha creato polemica o suscitato scalpore.

Nel 2010, durante un’intervista rilasciata al magazine Max, alla vigilia della sua partecipazione al Festival di Sanremo, dichiara di usare gli stupefacenti per curare lo stress. Una dichiarazione che poi affermerà essere stata estorta con l’inganno.

A partire dal 2016 ottiene il ruolo di giudice del serale di Amici, e l’anno successivo gli viene proposto l’incarico di direttore artistico ma a causa di screzi con la produzione e gli stessi allievi, la sua collaborazione si interrompe dopo sole 4 puntate.

Sempre nello stesso anno, dopo il mancato pagamento per i precedenti sette degli alimenti alla figlia, gli viene pignorata la casa, e lui paragona la sua situazione a quella di Gesù Cristo.

Infine, nel 2020 partecipa con Bugo al Festival di Sanremo, con il brano Sincero, ma la coppia verrà eliminata nel corso della quarta serata a causa di dissapori tra i due artisti che si manifestano anche durante l’esibizione stessa, con Morgan che cambia il testo delle parole mettendo critiche nei confronti del collega, e quest’ultimo che abbandona il palco, ponendo fine di fatto alla loro gara.

Ora, gli insulti al pubblico pagante della serata in onore di franco Battiato potrebbe costargli cara, e far saltare la sua partecipazione alla nuova edizione di X Factor, in virtù anche delle dichiarazioni su Fedez, uno dei suoi colleghi proprio in giuria.