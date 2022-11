Moratti si è dimessa da vice governatrice della Lombardia

Letizia Moratti, dopo alcuni giorni di silenzio, ha deciso di rompere gli indugi e di annunciare che, a seguito del venire meno del rapporto di fiducia con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, lascerà i suoi incarichi in regione. Non sarà più né la vice presidentessa, quindi, né l’assessore al Welfare.

Motivo della disputa non tanto non aver ancora ricevuto un segnale del centrodestra per quanto riguarda una sua candidatura alle regionali lombarde in programma nel 2023, quanto la preoccupazione per la “scelta di anticipare il reintegro dei medici e degli altri professionisti della sanità non vaccinati, il condono sulle multe ai no vax e la diversa sensibilità sull’importanza dei vaccini“, tutte misure in disaccordo con l’impostazione da lei data in accordo con la cabina di regia.

Letizia Moratti lascia il ruolo da vice presidentessa e assessora al Welfare nella regione Lombardia

“Per rispetto dei cittadini, con senso di responsabilità e in considerazione del delicato momento socio-economico del Paese, ho atteso l’esito delle elezioni politiche e la formazione del nuovo governo per rendere nota la mia posizione. Per questi motivi, e solo oggi, di fronte al venir meno del rapporto di fiducia con il presidente Attilio Fontana, annuncio la decisione di rimettere le deleghe di vicepresidente e di assessore al Welfare di Regione Lombardia“, con queste parole Letizia Moratti ha annunciato le sue dimissioni dagli incarichi nella sua regione.