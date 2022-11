Monza-Salernitana, probabili formazioni e statistiche

By

Monza e Salernitana si affrontano in un match chiave per la salvezza, entrambe le squadre hanno perso nell’ultimo turno di campionato ed oggi cercano punti importanti per rilanciarsi e chiudere al meglio il 2022.



Dopo un avvio di stagione complicato l’arrivo in panchina di Palladino ha ridato animo ad un Monza che al momento è sedicesimo in classifica.

I lombardi hanno perso Sensi per infortunio ma sembrano aver trovato finalmente una buona solidità che fa ben sperare per il proseguimento della stagione.

Nell’ultimo turno Pessina e compagni sono stati sconfitti all’Olimpico dalla Lazio ma hanno comunque fatto vedere ottime idee di gioco ed oggi vogliono salutare i tifosi con una bella vittoria.

La Salernitana di Nicola è la vera sorpresa di questa Serie A, i granata infatti sono a 17 punti in classifica ed al momento fuori dalla lotta salvezza, la vittoria contro la Lazio ha dato morale alla squadra ed oggi i campani vogliono espugnare l‘U-Power Stadium.

Il 2022 è stato fin qui fantastico per i granata che hanno conquistato la salvezza a maggio e in questa stagione hanno iniziato a sognare in grande.

Monza con il 3-5-2, Caprari titolare

Non dovrebbe fare grandi cambi Palladino confermando quelli che ad oggi sono gli undici migliori per il suo 3-5-2.

In porta ovviamente Di Gregorio con Caldirola a comandare la difesa insieme a Marlon e Izzo.



Rovella confermato regista con Pessina e Colpani mezze ali, sugli esterni panchina per Ciurria con Carlos Augusto e Birindelli favoriti per una maglia da titolare.

In attacco Caprari è sicuro del posto, il suo partner sarà uno tra Petagna e Gytkjaer con quest’ultimo che al momento è favorito sull’azzurro.

Salernitana con la coppia Piatek-Dia

Modulo a specchio per la Salernitana che conferma Radovanovic come regista.

Davanti a Sepe spazio a Daniliuc, Fazio e Lovato.

A completare il centrocampo insieme a Radnovanovic ci saranno Coulibaly e Maggiore con Candreva e Mazzocchi sugli esterni.

Davanti panchina iniziale per Bonazzoli con Dia e Piatek favoriti per una maglia da titolare.

Monza-Salernitana, statistiche

Sono due i precedenti in Serie A tra le due squadre ed entrambi sono stati vinti dal Monza.

La Salernitana ha concesso il maggior numero di rigori in questa stagione, addirittura 4 in 14 partite di Serie A.

Il Monza ha una differenza resti di -9 in classifica, negativa anche quella della Salernitana a -2.

Il Monza è al momento al quindicesimo posto in Serie A, undicesimo posto invece per i ragazzi allenati da Davide Nicola.