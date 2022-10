Monza-Bologna, il posticipo della dodicesima giornata

Dopo lo spiacevole episodio legato a Pablo Mari il Monza è pronto a tornare in campo per ospitare il Bologna, respinta la richiesta di rinvio fatta da Adriano Galliani, il match si giocherà come da programma alle 20:45.



Il cambio di guida tecnica ha dato i risultati sperati e sotto la gestione Palladino il Monza ha decisamente migliorato le sue prestazioni.

I lombardi sono attualmente al quindicesimo posto in classifica con 10 punti conquistati, esattamente come il Bologna di Thiago Motta.

L‘arrivo di Thiago Motta al posto di Sinisa Mihajlovic invece non ha cambiato l’inerzia della stagione per gli ospiti che stasera proveranno a dare continuità al successo ottenuto tra le mura amiche ai danni del Lecce.



Monza con il 3-5-2, chance per Petagna in attacco

Palladino dovrebbe dare una chance dal primo minuto ad Andrea Petagna che giocherà al fianco di Caprari nel tandem offensivo dei lombardi.

Davanti a Di Gregorio giocheranno Caldirola, Marlon e Carboni con un centrocampo ricco di qualità grazie alle geometrie di Nicolò Rovella ed alla fantasia di Sensi e Pessina.

A destra confermato Ciurria con Carlos Augusto esterno sulla corsia mancina.

Indisponibile ovviamente Pablo Mari che in settimana è stato vittima di uno spiacevole episodio ed è stato ricoverato in ospedale.

L’ex Udinese ha subito un intervento chirurgico e dovrà stare fermo per circa due mesi.

Il Monza aveva chiesto alla Lega Serie A di rinviare la partita di questa sera ma la richiesta è stata respinta.

Bologna con il 4-2-3-1, tanti cambi per Thiago Motta

Sansone e Orsolini dovrebbero partire dalla panchina con Thiago Motta pronto a lanciare i giovani della rosa che stanno entusiasmando in questa prima parte di stagione.

Skorupski tra i pali con Posch, Soumauro, Lucumì e Cambiaso a formare la linea difensiva a quattro.

Gary Medel e Dominguez al centro del campo, Barrow, Ferguson e Aebicher dietro all’unica punta Zirkzee.

Pesante tra i rossoblu l’assenza di Marko Arnautovic, l’austriaco ha un problema muscolare e non è stato convocato per la sfida dell’U-Power Stadium.

Monza-Bologna.statistiche

Monza e Bologna si sfidano per la prima volta in Serie A, ma vantano 8 incontri in Serie B con tre successi emiliani, uno brianzolo e ben quattro pareggi.

L’Ultima vittoria del Monza in casa contro il Bologna è del 1992, in Coppa Italia decisero i tempi supplementari.

Monza e Bologna sono due delle quattro squadre, insieme ad Atalanta e Roma a non aver ancora ricevuto un rigore contro in questa stagione, i lombardi però sono l’unica squadra a non aver ricevuto ancora neanche un rigore a favore.