Monza, 18enne trovata morta dopo una festa a casa di amici: in camera alcol e psicofarmaci

Trasferita d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, è morta poco dopo il suo arrivo. Sul suo corpo è stato disposto l’esame autoptico, ma l’ipotesi più plausibile è che a ucciderla siano stati un mix di alcol e droga che le avrebbero provocato un arresto cardiocircolatorio.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Questore di Monza, Marco Odorisio, che ha lanciato un appello ai giovani perché non buttino via la loro vita: “La mia riflessione e il mio appello vai ai ragazzi affinché non buttino al vento la loro esistenza e non si autodistruggano”.

Un mix di alcol e psicofarmaci: sarebbe stato questo a uccidere una 18enne di Monza trovata priva di sensi a casa di un’amica, dove la sera prima si era tenuta una festa. Stando a quanto riferisce La Repubblica, la mattina di lunedì 6 marzo la ragazza sarebbe stata trovata priva di sensi sul divano di casa dell’amica, da quest’ultima e dal padre della ragazza. Allertato immediatamente il 118, l’ambulanza l’ha poi trasferita all’ospedale San Gerardo di Monza, dove i sanitari hanno fatto il possibile per salvarla, ma non c’è stato nulla da fare per la giovane.

A provocarle l’arresto cardiocircolatorio che poi l’ha uccisa sarebbe stata l’assunzione di un mix di alcol e psicofarmaci. Quando gli agenti intervenuti sul posto hanno perquisito l’abitazione dell’amica della vittima hanno rinvenuto una cospicua quantità di alcol – perlopiù whiskey – e psicofarmaci.

Sul corpo della vittima è stato disposto l’esame autoptico per accertare le cause del decesso. Il tragico episodio risale alla notte tra domenica e lunedì scorsi, anche se è emerso soltanto nelle scorse ore.

Si attende – presumibilmente per il prossimo lunedì – l’esito dell’autopsia sul corpo della ragazza. I carabinieri hanno ascoltato la ragazza a casa della quale si era tenuta la festa e alcuni amici che vi avevano partecipato.