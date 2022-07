Monty Norman: l’autore del tema musicale di James Bond ci lascia

Muore Monty Norman, il compositore britannico del famosissimo soundtrack di tutti i 25 film di James Bond. Aveva 94 anni.

L’11 luglio 2022 è morto alla veneranda età di 94 anni il grande compositore britannico Monty Norman, autore del tema musicale del primissimo film della saga di James Bond “Agente 007 – Licenza di uccidere“, e di conseguenza di tutti gli altri 25 film dell’iconico filone. La triste notizia è stata comunicata dal suo sito web ufficiale, in cui la famiglia annunciava la sua scomparsa a seguito di una breve malattia.

La vita di Norman

Nato a Stepney (East London) il 4 aprile 1928 da immigrati ebrei dalla Lettonia, Norman inizia ad appassionarsi alla musica già all’età di 16 anni, quando suo padre gli compra la sua prima chitarra. Tra gli anni ’50 e gli anni ’60 comincia già a comporre testi per musical teatrali come “Expresso Bongo“, “Irma La Dolce” o “Make Me an Offer“, ma anche canzoni per cantanti come Tommy Steele e Cliff Richard.

Ma il vero successo arriva nel 1962 quando il regista Albert R. Broccoli, chiede a Monty di comporre la colonna sonora del suo primo film della saga di 007 con Sean Connery come protagonista. Il tema, intitolato “Dr. No“, è piaciuto talmente tanto al pubblico da rimanere una costante nelle seguenti 25 pellicole.

I produttori non sembravano altrettanto convinti al tempo dell’uscita del primo film, tanto che inizialmente chiesero ad un altro compositore, John Barry, di modificarlo e di comporre ben altre dodici delle colonne sonore della saga tra il 1963 e il 1987.

Nel 2001 però, Norman vinse una causa in tribunale contro il Sunday Times per diffamazione, riprendendosi i diritti di uno dei temi musicali più famosi della storia che egli descriveva così:

“La sua sensualità, il suo mistero, la sua spietatezza è tutto lì in poche note.”

In ogni caso, non tutti sanno che “Dr.No” non è una produzione originale, in quanto si tratta di una rivisitazione di una sua precedente produzione per uno spettacolo teatrale intitolato “Bad Sign, Good Sign“.

Altri celebri temi del compositore

Oltre ad essere riconosciuto per aver collaborato con il film di 007, Norman ha scritto anche altre colonne sonore indimenticabili nel corso della sua carriera. Ricordiamo ad esempio il soundtrack dei film “Il mostro di Londra” del 1960, “…e la terra prese fuoco” del 1961, o “Chiamami Bwana” del 1963. Inoltre ha lavorato anche alle musiche della miniserie televisiva del 1976 “Dickens of London“, con Ben Kingslay e Patsy Kensit.