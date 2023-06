Monica Bellucci ufficializza l’amore con Tim Burton: “Lo amo”

Dopo le foto apparse qualche mese fa, Monica Bellucci ha ufficializzato la sua storia d’amore con Tim Burton, regista statunitense famoso per film come Edward mani di forbice e Beetlejuice. L’attrice italiana si è detta felice e ha dichiarato di amarlo. La coppia era stata paparazzata assieme per la prima volta lo scorso febbraio, ma secondo la stampa specialistica francese, l’idillio tra i due sarebbe nato lo scorso ottobre, durante un festival cinematografico a cui entrambi avevano preso parte. Bellucci in passato è stata sposata con Vincent Cassel, mentre Burton ha avuto una lunga relazione con Helena Bonham Carter.

Dopo tante indiscrezioni, ci ha pensato la diretta interessata a confermare tutto: tra Monica Bellucci e Tim Burton è amore, e l’attrice perugina lo ha confessato durante una sua recente intervista a un magazine francese. Da anni, l’artista vive a Parigi, ed è stato proprio un evento organizzato in Francia, che ha fatto da sfondo al primo incontro tra i due, sul finire dell’anno scorso. Le immagini della coppia a braccetto erano uscite una prima volta a febbraio, ma entrambi non avevano voluto rilasciare alcun tipo di dichiarazione. Da sempre molto riservati sulla loro vita privata, in precedenza erano stati rispettivamente assieme a Vincent Cassel e Helena Bonham Carter.

“Cosa posso dire…innanzitutto sono felice di avere incontrato quest’uomo. È uno di quegli incontri che raramente accadono nella vita. Conosco l’uomo che è e lo amo. Ora lo conoscerò anche come regista. Ha inizio un’altra avventura. Lo amo e ho grande rispetto per Tim Burton” ha dichiarato Monica Bellucci a Elle France, al quale ha rilasciato una lunga intervista.

Confermate, così, e direttamente dalla fonte, le voci che circolavano da mesi sull’inizio di una sua love story con il regista di Batman e Ed Wood, tra i tanti. Le loro prime immagini assieme risalgono alla fine del febbraio scorso, quando i fotografi di Paris Match li hanno immortalati a braccetto per le vie di Parigi.

In realtà, tuttavia, l’incontro “fatale” tra i due sarebbe avvenuto diversi mesi prima, ad ottobre 2022, per l’esattezza, nel corso del Lumière Film Festival a Lione, durante il quale sono apparsi entrambi sul palco. La frequentazione sarebbe quindi continuata con molta riservatezza. I due in precedenza si erano incrociati nel 2006 al Festival di Cannes, ma in quell’occasione erano entrambi impegnati.

Monica Bellucci, dal 1996 al 2013 è stata legata all’attore Vincent Cassel, sposato nel 1999 e dal quale ha avuto le figlie Deva nel 2004 e Léonie nel 2010. Burton, invece, dopo un primo matrimonio durato 4 anni e finito nel 1993, dal 2001 al 2014 ha fatto coppia fissa con l’attrice britannica Helena Bonham Carter, che lo ha reso padre di Billy Ray nel 2003 e Nell nel 2007.

A breve, come ha annunciato lei stessa, collaboreranno anche assieme a Beetlejuice 2, seguito del fortunato film del 1988 con Alec Baldwin e Geena Davis, nel quale Bellucci interpreterà la moglie del protagonista interpretato ai tempi da Michael Keaton. “Amo questo mondo da sogno dove i mostri sono gentili, è come se potessimo cambiare i nostri aspetti più oscuri in qualcosa di luminoso. I film di Tim Burton parlano molto di questo aspetto” ha dichiarato Monica ad Elle.