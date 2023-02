Mondiali sci alpino, Brignone una tigre sulla neve. È d’argento nello slalom gigante

Federica Brignone ancora grande ai Mondiali in Francia.

Seconda medaglia in questa rassegna iridata.

Slalom gigante

Una tigre disegnata sul casco è l’emblema perfetto per descrivere l’atteggiamento di Federica Brignone in gara. Nonostante alcuni giorni passati con l’influenza, solo la grande Shiffrin è stata in grado di metterle la mano davanti nello slalom gigante disputato oggi. Alla fine Brignone chiude la gara seconda e si porta a casa un magnifico argento. Per lei è la seconda medaglia a questo campionato mondiale dopo l’oro vinto nella combinata.

Marta Bassino recupera 8 posizioni dalla prima manche e chiude al quinto posto. Peccato perché con una seconda manche all’assalto avrebbe potuto giocarsi anche lei qualche cosa.

Le donne azzurre dello sci hanno dato lustro ai colori dell’Italia. Gli uomini invece con delle prestazioni un po’ sottotono.

