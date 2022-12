Seconda sessione di semifinali e finali ai Mondiali di nuoto a Melbourne. Avvio col botto con la staffetta 4×50 misti uomini-donne che agguanta un argento e sigla il nuovo record europeo. Solo gli Usa più veloci. Lorenzo Mora dopo 50 minuti bissa l’argento anche nell’individuale nei 100 dorso.

Altre gare importanti a seguire.

Mondiali di nuoto a Melbourne

Le staffette azzurre non tradiscono. Ancora una medaglia mondiale e ancora un record. La staffetta veloce della 4×50 misti uomini-donne del quartetto di Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli agguanta un ottimo argento e sigla anche il nuovo record europeo in 1:36.01 che ovviamente è anche il nuovo record italiano. A vincere la gara con nuovo record del mondo (1:35.15) sono stati gli Stati Uniti composti da Ryan Murphy al via, Nic Fink in seconda frazione, Kate Douglas a delfino e Torri Huske in quarta frazione a chiudere. Canadesi al bronzo anche in virtù di due squalifiche.

Lorenzo Mora torna di nuovo in acqua dopo 50 minuti dalla staffetta, sfrutta un momento di forma d’oro e si porta a casa il titolo di vicecampione mondiale nei 100 dorso con il nuovo record italiano in 49.04. Record che già gli apparteneva. Vince, come da pronostico, l’americano Ryan Murphy che sigla in 48.50 il nuovo record dei campionati. Al bronzo Isaac Alan Cooper in 49.52.

Nella vasca corta australiana si qualificano in finale Alessandro Miressi e Thomas Ceccon in un 100 stile libero che si preannuncia spettacolare domani. Per il tolo iridato ci saranno anche i temibili David Popovici, Maxime Grousset e gli aussies Kyle Chalmers e Jordan Crooks.

Semifinale numero due dei 100 rana donne in cui Ruta Meilutyte e Lilly King si prendono letteralmente a sportellate. Alla fine la spunta l’americana, dopo le prime due vasche dominate dalla lituana. Peccato per la portacolori italiana Benedetta Pilato che non riesce a centrare la finale, forse a causa di una forma fisica imperfetta.

Altri risultati

Gli 800 stile libero orfani dell’azzurra Simona Quadarella sono vinti dalla padrona di casa Lani Pallister in 8:04.07 che fa così doppietta con i 400 vinti ieri. Seconda la neozelandese Erika Fairweather (8:10.41) e terza la nipponica Miyu Namba (8:12.98). Fuori dal podio l’americana Leah Smith.

Kaylee McKeown vince i 100 dorso in 55.49. Doppietta australiana nella distanza perché al secondo posto chiude l’altra aussie Mollie O’Callaghan in 55.62. Terza l’americana Claire Curzan in 55.74 a pari merito con la canadese Ingrid Wilm. Indietro quasi a sorpresa Kylie Masse e Kira Toussaint.

Nelle quattro vasche veloci dello stile al femminile, domani in finale per l’oro sarà una questione tra l’australiana Emma McKeon, che ieri nella frazione lanciata della staffetta ha addirittura nuotato per la prima volta al mondo al di sotto dei 50 secondi avvicinandosi così alle prestazioni degli uomini e la portacolori di Hong Kong Siobhan Bernadette Haughey.

In aggiornamento