“Molto provata e magra”, Maria De Filippi esce in pubblico: lo scatto preoccupa

Maria De Filippi è uscita allo scoperto dopo la scomparsa del marito, Maurizio Costanzo. La conduttrice è visibilmente dimagrita.

Ecco cosa sarebbe accaduto alla celebre conduttrice nel periodo in cui Costanzo non stava bene e a seguito della sua scomparsa.

Lutto improvviso, Maurizio Costanzo ci ha lasciati così

Il lutto improvviso è una delle esperienze più difficili e dolorose che una persona possa affrontare. Quando qualcuno che amiamo muore improvvisamente, ci troviamo di fronte ad un vuoto emotivo e psicologico che può essere difficile da affrontare. In alcuni casi, il lutto improvviso può persino portare a problemi di salute come il dimagrimento.

Il dimagrimento può essere una conseguenza naturale del lutto improvviso. Quando siamo in lutto, il nostro corpo e la nostra mente subiscono uno stress emotivo e psicologico che può influire sulla nostra salute fisica.

Spesso, le persone che vivono un lutto improvviso perdono l’appetito, dormono poco e soffrono di stress e ansia costanti. Questi fattori possono contribuire a una perdita di peso indesiderata.

Inoltre, il lutto improvviso può portare ad un senso di vuoto e disorientamento che può interferire con le abitudini alimentari. Molte persone che vivono un lutto improvviso trovano difficile concentrarsi sul cibo o sulle normali attività quotidiane, il che può portare ad una diminuzione dell’appetito e alla perdita di peso.

Il dimagrimento legato al lutto improvviso può portare a una serie di problemi di salute, sia fisici che emotivi. La perdita di peso eccessiva può portare ad una diminuzione della massa muscolare e della densità ossea, che può aumentare il rischio di fratture e altri problemi di salute. Inoltre, il dimagrimento può influire sulla salute mentale, portando ad un senso di spossatezza e apatia.

Per superare il lutto improvviso e prevenire il dimagrimento indesiderato, è importante cercare il supporto di amici, familiari e professionisti. La terapia e il supporto emotivo possono aiutare a gestire lo stress e l’ansia associati al lutto improvviso e ad affrontare la perdita in modo sano e costruttivo. Inoltre, è importante mantenere una dieta equilibrata e sana e cercare di esercitarsi regolarmente per mantenere la salute fisica e mentale.

Ed è proprio questo che a quanto pare è accaduto a Maria De Filippi.

Maria De Filippi irriconoscibile, è dimagrita troppo

Maria De Filippi è stata colpita da un terribile lutto, la morte di Maurizio Costanzo, che l’ha sconvolta e probabilmente portata a non mangiare e a sciuparsi.

E’ quanto rivelato dall’amica Luciana Littizzetto, che è stata presente durante l’ultima puntata di C’è posta per te, prima della puntata che non è andata in onda lo scorso sabato proprio per via della scomparsa di Maurizio Costanzo.

L’attrice ha rivelato di aver visto Maria davvero provata per via di Maurizio:

“Era molto provata e magra.”

Luciana aveva pensato fosse stanca, invece nascondeva la paura per Maurizio Costanzo, che purtroppo l’avrebbe lasciata soltanto qualche giorno dopo per un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute.

Ora la Littizzetto, assieme a tutti gli amici, non devono fare altro che stare vicino a Maria in questo periodo tanto difficile per lei.