Moccia contro Scamarcio, l’attacco durissimo: “Non mi ha mai ringraziato”

Il regista di Tre metri sopra il cielo Federico Moccia si scaglia con forza contro l’attore Riccardo Scamarcio, dandogli dell'”ingrato”. I motivi dietro alla querelle.

Riccardo Scamarcio ha trovato fama nazionale e non solo interpretando all’inizio della sua carriera il ruolo di Step in Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia, autore tv e regista romano autore del romanzo omonimo che ha spopolato negli anni Duemila. Oggi, proprio quest’ultimo ha deciso di lanciare una frecciatina molto pesante nei confronti dell’artista, reo di aver voluto “cancellare” una parte della sua carriera, inclusa quella che gli ha regalato la maggiore popolarità, non mostrando un minimo di gratitudine nei confronti della pellicola che tanto lo ha reso famoso.

Scontro Moccia-Scamarcio, il regista deluso dal comportamento dell’attore

“Non mi ha mai ringraziato, si è preoccupato di prendere le distanze da quel personaggio. Ma se oggi è una star internazionale che lavora con Al Pacino e Johnny Depp lo deve proprio a Step (Tre metri sopra il cielo). Mai dimenticare da dove nasce il successo” ha detto a Il Messaggero l’autore capitolino, che oltre a Tre metri sopra il cielo ha anche sceneggiato Ho voglia di te e altri grandi successi cinematografici, oltre che televisivi.

Il film del 2004 regalò un’incredibile notorietà proprio a Scamarcio e alla buona parte del cast della pellicola giovanile ambientata nella Capitale. Un grande successo che gli permise successivamente di prendere parte a pellicole sempre più impegnate e importanti, tra cui anche film di caratura internazionale, proprio come accennato da Moccia.

Non solo in seguito Scamarcio ha preso parte a Mio fratello è figlio unico di Daniele Luchetti, ma anche a Mine vaganti di Ferzan Ozpetek, nel frattempo partecipando anche al remake di La Freccia Nera, storico sceneggiato Rai inizialmente interpretato da Loretta Goggi, questa volta sostituita nella controparte femminile da Martina Stella.

Riccardo Scamarcio, i nuovi impegni cinematografici e l’amore per Benedetta Porcaroli

Non solo attore apprezzato in Italia, ma anche all’estero, visto che ha preso parte a produzioni internazionali come Johnny Wick e soprattutto Assassinio a Venezia, trasposizione cinematografica de La strage degli innocenti, romanzo di Agatha Christie con Kenneth Branagh nei panni di Hercule Poirot, il celebre investigatore belga nato dalla penna della grande giallista britannica.

Legato per molto tempo a Valeria Golino, dal 2006 al 2018, in seguito si è legato alla manager inglese Angharad Wood, dalla quale ha anche avuto una bambina nel 2020. In seguito, tuttavia, durante le riprese de L’ombra del giorno ha conosciuto Benedetta Porcaroli, giovane attrice nota per Baby di Netflix con la quale è scoppiata la passione.

I due si sono poi lasciati nel 2022, dopo aver mantenuto un profilo il più possibile riservato, ma ora sembra che i due si siano riavvicinati, anche se in merito non ci sono molte conferme. Non resta che vedere se questo riavvicinamento sarà definitivo o si sarà trattato solo di una “fiammata” passeggera, destinata a non lasciare strascichi e finire in men che non si dica, vedendoli dividere nuovamente le rispettive strade.