Mobili in legno splendenti, solo con questo riavrai la lucentezza di una volta

Per avere dei mobili in legno splendenti come appena comprati basta utilizzare un solo ingrediente. Ecco quale.

Una delle cose che facciamo appena prendiamo casa è la decisione dei mobili che ci faranno compagnia durante le nostre giornate e quasi sempre questi sono in legno, in quanto più comodi da utilizzare.

Molti di questi sono in varie tipologie di legno, si possono trovare dai più pregiati fino ai più economici ma quasi tutti sono ricavati da arbusti che tendono col tempo ad attirare a sé polvere e a perdere lucentezza.

Mobili in legno: l’ingrediente per averli lucidi come appena acquistati

Quando acquistiamo uno di questi mobili veniamo attratti dal loro colore e dal loro modo di apparire ordinati e in quanto nuovi lucenti. Anche quando andiamo negli hotel possiamo vedere come questi sono impeccabili.

Questo accade perché, specie negli hotel di lusso, si utilizzano dei prodotti che tendono a non far invecchiare i legni e per evitare che si formino dei problemi dovuti alla presenza dei tarli.

Inoltre, quando acquistiamo un mobile in legno, bisogna stare attenti che questo non sia sdrucciolevole perché potrebbe creare danni col passare del tempo e saremo costretti a cambiarlo.

In commercio si trovano anche mobili laccati o ricoperti di vernice e in questo modo, la loro lucentezza rimarrà a lungo in quanto non esattamente quella naturale ma levigata in modo da poter durare nel tempo.

Ma ci sono alcuni metodi che vengono eseguiti per far si che la lucentezza dei mobili in legno rimanga a lungo e in commercio ci sono prodotti adatti per questo scopo ma hanno un costo piuttosto elevato.

Per questo entra in atto un metodo che prevede l’utilizzo di un solo ingrediente che possiamo trovare sugli scaffali di tutti i supermercati e che renderà i nostri mobili sempre impeccabili.

Il segreto è utilizzato anche dagli ebanisti che tendono a usare questo metodo per far si che i loro lavori si presentano in modo perfetto senza che il legno si deteriori o si appanna facilmente.

Come procedere

Per prima cosa prendiamo una tazza di acqua e la versiamo all’interno di un recipiente dove andremo a inserire un quarto di tazza di aceto di mele a cui uniremo un cucchiaio detersivo per i piatti, preferibilmente al limone.

In questo modo uniremo gli ingredienti e successivamente andremo a immergere un panno in microfibra per poi passarlo sui nostri mobili e con un altro panno asciutto asciugare il tutto.

Vedremo come, con pochissimi ingredienti, i nostri mobili non solo avranno un profumo riconoscibile ma saranno completamente privi di polvere e soprattutto saranno lucidi come appena acquistati.

Questo perché, l’aceto di mele avrà agito sulle componenti del legno rimuovendo tutta la patina formatosi e il sapone dei piatti avrà favorito la lucentezza come anche il limone al suo interno.

Perciò, se vogliamo avere dei mobili in legno perfettamente lucidi e senza un granello di polvere, non ci resta che eseguire questa operazione e rimanere sorpresi dagli effetti che avremo.

In pochissimo tempo, non potremo più fare a meno di utilizzare questo metodo per pulire tutte le superfici dei nostri mobili.