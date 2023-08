Miriam Leone è incinta, l’annuncio su Vanity Fair

L’attrice siciliana è in dolce attesa. Miriam Leone ha annunciato la sua gravidanza durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, nella quale ha raccontato di come se ne è resa conto e del suo futuro come donna e interprete di cinema e tv.

Un annuncio che arriva decisamente a sorpresa, quello di Miriam Leone, attrice tra le più amate del panorama italiano, e nota anche per la sua discrezione e riservatezza. Eppure l’artista ha deciso di fare uno strappo alla regola e annunciare la sua gravidanza dalle pagine del nuovo numero di Vanity Fair in edicola fino al 15 agosto. A farle capire che si trovasse in dolce attesa, una lieve pancetta mai avuta prima e una sorta di tranquillità generale, ha rivelato.

Miriam Leone è incinta, come lo ha capito l’artista sicula

“Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo” ha raccontato alla giornalista Silvia Nucini, aggiungendo anche come consideri la maternità sempre una libera scelta della donna: “Una donna deve avere sempre il diritto di scegliere se diventare madre oppure no. Io ho avuto la fortuna di poter decidere”.

E alla domanda su cosa le avesse fatto cambiare idea sulla maternità, Miriam ha risposto con molta schiettezza “Semplicemente la vita, le cose che accadono. Noi siamo un fiume che non passa mai due volte nello stesso punto. Forse essere più in pace con la mia femminilità mi ha aiutata. Forse aver cambiato il mio modo di lottare anche”.

“Sul set, con un bambino in braccio mi sono chiesta se un giorno sarei diventata madre, ma mai con la sensazione che se non fosse accaduto la mia vita sarebbe stata meno bella. Perché ho sempre avuto, e ho, tanti figli che sono i doni che la vita stessa mi ha dato” ha raccontato Leone, che ha quindi confidato come il primo pensiero che ha avuto dopo aver visto il risultato del test di gravidanza è stato verso sua madre.

Una scelta, quella di condividere la notizia con il pubblico, che l’attrice ha spiegato dicendo di aver pensato di rendere partecipi le persone che saranno felici per lei. “È un gesto di gratitudine, un pezzo di quello scambio gentile che ho con chi mi segue. Molte persone mi scrivono come fossero persone di famiglia. E ho scelto di farlo con Vanity perché mi avete seguita in tante fasi della vita” ha dichiarato durante l’intervista.

Quando Leone dichiarò di non avere in progetto famiglia e figli

Più volte, a Miriam Leone era stato chiesto, nel corso di chiacchierate con la stampa, se fosse incinta, come ha sottolineato la giornalista di Vanity, e in un’occasione la risposta dell’artista catanese apparve un po’ piccata: Miriam rispose infatti che la famiglia e i figli non erano nei suoi progetti, affermando bisognasse “smetterla di considerare la maternità come un destino obbligato”.

“Però quell’intervista che menzionava prima l’ho fatta anche a scopo educativo. Per dire: certe cose non ce le dovete chiedere. La maternità è una scelta personale che spesso non è nemmeno una scelta. E io non mi devo giustificare del volere dei figli o del non volerne avere. Del poterne avere o del non poterne” ha risposto Leone, che ha poi proseguito dichiarando che “È una domanda che era naturale fino a cinquanta o sessanta anni fa, quando le donne erano relegate a quel ruolo lì. Adesso non è più così e questo va spiegato. Perché ci sono persone che ti fanno in modo innocente domande che non sono innocenti, e glielo va detto con gentilezza che certe curiosità sono decadute”.

L’attrice siciliana, interprete di Diabolik e La dama velata, è incinta di quattro mesi e, secondo i calcoli, dovrebbe partorire entro la fine dell’anno. Un dono di Natale che le cambierà certamente la vita.