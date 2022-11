Miriam Ciobanu

Sono stati celebrati i funerali della giovane Miriam, morta investita da un’auto guidata da un giovane ubriaco. Ma la tensione era sul filo del rasoio, tanto che la madre della ragazza ha cercato di allontanare il fidanzato della figlia.

Tommaso, questo il nome del giovane fidanzato, aveva cercato di farla risalire in macchina. Ma Miriam aveva desistito.

Tensione al suo funerale

Un litigio fra Miriam ed il suo fidanzato Tommaso, poi la decisione di lei di scendere dall’auto ed allontanarsi a piedi lungo una stradina buia e non illuminata. Ed è stata questa, purtroppo, una decisione fatale per Miriam. Sopraggiungeva, proprio, su quella strada un’altra auto guidata da un giovane ubriaco che ha affermato di non aver visto la ragazza, investendola, quindi in pieno.

Questa è stata la dinamica dell’incidente, ricostruita dalle Forze dell’ordine che ha portato alla risoluzione e alla ricostruzione del caso della giovane ragazza uccisa la notte di Halloween. Tantissime le persone che hanno partecipato ai suoi funerali. Più di 500 persone, tutti riuniti lì in ricordo della giovane 22enne strappata alla vita precocemente da un’auto.

Ma la tensione era palpabile al funerale di Miriam, specialmente quando è arrivato Tommaso, il fidanzato della giovane. La madre della ragazza si è scagliata contro di lui ed ha cercato di allontanarlo con parole semplici ma forti: “Per rispetto non dovevi neanche presentarti” – ha affermato.

Il ragazzo, ancora con le stampelle a causa di un incidente che aveva avuto precedentemente, ha voluto comunque esser presente all’estremo addio della sua fidanzata. Ma vista la situazione, è stato invitato, poi, ad allontanarsi per evitare che la tensione aumentasse.

La madre di Miriam caccia via il fidanzato

Miriam è morta, la notte di Halloween, investita dall’auto guidata da un altro giovane, Alessandro, di 23 anni che, proprio quella sera, aveva nel suo sangue un tasso alcolemico tre volte superiore di quello consentito dalla legge.

Ha investito, con la sua Audi bianca, la giovane ragazza che stava camminando lungo la strada dopo che, la stessa, aveva litigato con il suo fidanzato e, per questo, aveva deciso di proseguire a piedi, poiché aveva anche chiamato suo padre per farsi venire a prendere ma, quest’ultimo, non aveva risposto.

Tommaso aveva seguito in macchina, insieme a suo fratello, la giovane ma poi si erano fermati a comprare delle sigarette. Da lì in poi, hanno perso di vista Miriam. Fino all’udire un botto e comprendere che qualcosa alla giovane era effettivamente successo.

Le parole del parroco, don Gabriele, che ha celebrato le esequie di Miriam, sono state molto toccanti. Il sacerdote ha invitato tutti i presenti a non farsi travolgere dall’odio che può esser presente, perché “non è tempo”, ma a guardare a Miriam con amore, per averla sempre viva nei cuori.

Tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio e di ricordo arrivati per Miriam, come tante erano anche le persone che hanno deciso di esser lì presenti per darle l’estremo saluto. Sarà sempre presente nei cuori di tutti i suoi amici e di tutta la sua famiglia.