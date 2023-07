Mina, avete visto dove abita oggi? Ha una bellissima dimora immersa nel verde

Avete visto dove abita oggi Mina? La cantante vive in una splendida dimora immersa nel verde, scopriamo dove si trova e tutto quello che c’è da sapere su questa celebre artista!

Da moltissimi anni lontana dalle scene, Mina vive in modo molto riservato e in un luogo unico, una dimora immersa nel verde. La cantante preferisce vivere isolata dal resto del mondo, ma nella sua dimora non manca nulla, scopriamo dove si trova!

Mina assente dalle scene da molto tempo

Da diversi anni assente dalle scene, Mina vive la sua vita lontano dai riflettori e ci tiene a mantenere la sua privacy. Esattamente dal 1978 Mina non compare in pubblico, tuttavia ha continuato a produrre brani di successo e stretto collaborazioni con svariati talenti di ultima generazione.

Pare che la Tigre di Cremona abbia accettato di duettare insieme a Blanco e presto il brano uscirà uno nel nuovo album dell’artista. Prodotto in collaborazione fra lo studio di Mina, a Lugano, e quello del produttore di Blanco a Milano, il brano pare che sarà sicuramente un successo.

Dal 1966 Mina abita in Svizzera e ha ottenuto la cittadinanza svizzera nel novembre del 1989. Insieme a lei vive anche il marito Eugenio Quaini, specialista in cardiologia e attivo nella ricerca e nella consulenza ad aziende che trattano strumenti per la cardiochirurgia mini invasiva.

Se Mina è lontana dai social, non lo è la figlia Benedetta Mazzini, avuta dalla relazione con il giornalista romano Virgilio Crocco. Anche lei vive a Lugano come la madre ed è naturalizzata svizzera.

La secondogenita della cantante ha condiviso qualche anno fa uno scatto inedito in cui si vede qualche particolare della dimora della madre. Ma non solo, nella foto si intravede anche la celebre artista, una cosa incredibile per i fan appassionati della sua musica!

Dove abita la famosa cantante

Impossibile fare una lista delle canzoni più belle di Mina, perché lei stessa è la storia del panorama italiano della musica. Tutte le sue canzoni hanno suscitato emozioni e ancora oggi fanno emozionare i giovani che non l’hanno mai vista di presenza.

La sua voce, inimitabile e unica, è inconfondibile per il timbro speciale. Nonostante la cantante non faccia concerti e non si esibisca mai dal vivo, Mina è presente sempre e ovunque e chi ascolta i suoi brani non può far altro che innamorarsene.

Da molto tempo si è ritirata dalle scene e ha preferito vivere in Svizzera per condurre un’esistenza tranquilla. La sua bellissima casa immersa del verde si trova a Lugano e grazie alla figlia Benedetta i fan hanno potuto scoprire alcuni dettagli emozionanti sulla loro beniamina!

Alcuni dettagli sulla dimora della cantante

A far vedere di spalle la cantante è la figlia Benedetta, che ha postato una foto in cui ha ripreso il suo fidanzato insieme alla mamma Mina. Allo scatto ha affiancato una didascalia in cui ha detto che i due stavano vedendo un video di rapper venezuelani.

I fan hanno accolto il post pubblicato da Benedetta e hanno anche potuto ammirare alcuni dettagli della casa in cui la cantante vive da tempo. Mina nella foto appare ripresa di spalle, seduta sul divano bianco in pelle e si può scorgere qualche particolare degli arredi che però lasciano intuire lo stile.

Infatti, da come si evince dalla foto, si tratta di arredi in stile minimal, le pareti e il divano sono bianche e la tv è posta al centro delle pareti. Tanti i commenti dei fan sullo scatto, alcuni dei quali hanno mostrato grande entusiasmo per aver visto, anche se di spalle, la famosa artista.

Il post che Benedetta ha condiviso sul suo canale Instagram risale a qualche anno fa. I fan hanno ringraziato Benedetta i fan per aver scattato questa foto e averla postata sul suo profilo, segno che Mina ancora oggi è nel cuore di tutti!