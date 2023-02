By

La Camera ha approvato il milleproroghe con 142 voti a favore, 90 contrari e quattro astenuti. Il Quirinale valuta osservazioni sui balneari.

E’ passato alla camera il decreto milleproroghe, ma il Quirinale prepara il richiamo. Si, perché il nodo legato alle concessioni ai balenerai non è ancora stato risolto e Sergio Mattarella – secondo La Repubblica – potrebbe fare accompagnare la firma del provvedimento con una lettera con delle osservazioni alla norma proprio sui balneari: viola le norme Ue e una sentenza del Consiglio di Stato.

Il decreto milleproroghe è passato alla Camera con 142 voti favorevoli, sono stati quattro gli astenuti e 90 i voti contro. Rimangono però le controversie legate alle concessioni balneari. Il testo, come noto, contiene la proroga di un anno per le gare di concessioni delle spiagge, e su questo punto il Colle sta valutando se intervenire.

Secondo quanto si apprende da Repubblica, il Quirinale potrebbe inviare una lettera di richiamo al governo, con alcuni punti proprio sui balneari, visto che si andrebbero a violare delle norme dell’Unione Europea e una sentenza del Consiglio di Stato. Un rinvio dunque che lascerebbe perplesso Sergio Mattarella, così come l’Ue che aveva già avvertito, che avrebbe messo nel mirino secondo quanto riportato nel pomeriggio di oggi il quotidiano parlando di fonti parlamentari le concessioni per le spiagge.

Le criticità che avrebbero destato preoccupazione sarebbe due, ossia il rinvio che va in contrasto con le indicazioni Ue per le gare degli spazi demaniali – pena rischio di una procedura d’infrazioni – e la sentenza del Consiglio di Stato che aveva evitato le proroghe oltre al 2023. E questi rinvii al 2024, voluti da Lega e Forza Italia specialmente, andrebbero in forte contrasto con tali indicazioni.

Proprio il partito di Berlusconi e quello di Salvini stanno opponendo resistenza a un eventuale cambiamento, con Giorgia Meloni che invece si era detta disponibile a modificare la norma. Il Colle intervenendo sul testo invece potrebbe far accompagnare la legge da dei rilievi, come già avvenuto in passato.

Mattarella incontro Ursula von der Leyen a Palermo

Intanto Sergio Mattarella ha incontrato Ursula von der Leyen nella giornata di oggi. Il Presidente della Repubblica ha inaugurato l’anno accademico 2022-2023 dell’Università di Palermo, mentre la presidente della Commissione Europea ha fatto visita a Capaci per ricordare Falcone e le vittime della mafia.