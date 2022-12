Milano, vernice lanciata contro il Teatro alla Scala

Alla vigilia della prima al Teatro alla Scala di Milano, degli attivisti hanno lanciato della vernice di fronte la facciata di una delle strutture storiche del capoluogo lombardo. La polizia ha denunciato 5 militanti di ultima generazione.

Stasera ci sarà il debutto come da tradizione in occasione del ponte di Sant’Ambrogio, Santo Patrono della città di Milano. La serata inaugurale vedrà la presenza di molti politici e personaggi dello star sistem.

Atto vandalico davanti al Teatro della Scala

E’ quasi tutto pronto per il debutto di stagione del Teatro alla Scala di Milano, atti vandalici compresi. Pare che questa mattina il Nuovo Regio Ducal, uno dei teatri della città lombarda conosciuto per la messa in scena di opere, si sia risvegliato pieno di schizzi di vernice di colore blu e rossa.

Gli uomini della polizia si sono prontamente mobilitati e hanno denunciato 5 attivisti per un atto dimostrativo di origine ambientalista. Subito dopo il blitz da parte delle forze dell’ordine, davanti alla Scala sono iniziati i lavori di ripulitura della facciata prima del grande debutto tra poche ore.

“Ultima generazione – no gas no carbone”.

Queste le parole scritte sul cartellone dei dissuadenti che sono stati portati in questura per essere identificati e denunciati.

Gli attivisti colpiscono ancora

Purtroppo quello accaduto questa mattina intorno alle 8, davanti il noto e prestigioso istituto meneghino, non è il primo blitz contro un luogo d’arte, ma uno dei tanti da parte degli attivisti che cercano di distogliere l’opinione pubblica con atti vandalici di matrice ambientalista.

In ordine cronologico, tanto per non dimenticare, il mese scorso i militanti per il clima, avevano fatto irruzione in una mostra tenutasi nella Capitale, a Palazzo Bonaparte, per imbrattare, in questo caso con della zuppa, una tela dell’artista Van Gogh. A quanto pare, per “loro” ogni scusa è buona per fare rumore.

La prima di stasera

Nonostante la sorpresa ricevuta questa mattina nell’esterno del Teatro alla Scala, pare essere tutto pronto per il grande debutto di stasera. Non appena saranno completati i lavori di ripulitura della facciata, si può dare inizio alla giornata dedicata alla stagione inaugurale dell’opera.

Tra gli ospiti più attesi vi saranno il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Europea Von der Leyen. Una serata che richiama, come ogni anno, personaggi famosi da tutto il mondo.

L’opera lirica scelta in questa occasione sarà Boris Godunov di Modest Petrovič Musorgskij, basata sul dramma omonimo di Aleksandr Sergeevič Puškin e sulla Storia dello Stato Russo di Nikolaj Michajlovič Karamzin.