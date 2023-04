Milano, omicidio in periferia: uomo accoltellato a morte in casa al torace

Omicidio nella notte a Milano dove, a rimanere vittima, è stato un uomo di 69 anni. Il suo corpo è stato ritrovato nella sua abitazione e, stando ai primissimi rilievi, l’uomo è stato ucciso a coltellate.

Quando i soccorsi sono stati allertati e sono intervenuti sul posto hanno anche tentato di rianimarlo, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Milano, omicidio in casa

Vittima di un accoltellamento. Questo è ciò che hanno accertato, e sul quale stanno indagando, le forze dell’ordine intervenute ieri sera a Milano. Un uomo, di 69 anni, è stato ucciso all’interno della sua abitazione, al quartiere Corvetto.

Non sono state diffuse le generalità della vittima ma, stando ad una prima ricostruzione portata avanti dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, l’uomo sarebbe stato aggredito in un appartamento di uno stabile di edilizia popolare in via dei Panigarola 8, nella periferia sudest della città. Sul posto sono arrivati, anche, i medici del 118 che hanno persino tentato di rianimare la vittima ma per lui, non c’era già più nulla da fare. Era morto sul colpo.

Stando alle primissime informazioni diffuse, l’uomo sarebbe stato colpito, con un coltello, più volte al torace e, questo, gli ha provocato la perdita di molto sangue dato che, alcuni dei colpi sferrati sono stati, per lui, fatali. All’arrivo del personale di soccorso, che sono stati allertati da una donna sua coinquilina, per l’uomo, nonostante i vari tentativi di rianimazione, non c’era più nulla da fare.

Sono stati proprio i medici del 118 ad allertare, successivamente, le forze dell’ordine che, ora, stanno indagando sull’accaduto per cercare di capire cosa sia successo e per dare, anche, un volto al killer. Dai primissimi accertamenti risulterebbe che la vittima, poco prima dell’aggressione, pare abbia avuto una lite con alcuni cittadini stranieri, all’interno del suo stesso appartamento.

Un 69enne accoltellato al torace

Proprio per questo, gli uomini della Polizia stanno ascoltando una serie di persone dato che, la via dove abitava l’uomo e dove è avvenuto l’omicidio, è tristemente nota come luogo per lo spaccio di droga.

Il 69enne aveva dei vecchi precedenti di polizia, ma niente di particolarmente rilevante. Ad allertare le forze dell’ordine, come dicevamo, intorno alle ore 23.30 di ieri sera, è stato proprio il personale medico del 118. I medici sono stati chiamati dalla coinquilina dell’uomo, una donna brasiliana, che si prendeva cura di lui.

Le indagini sono serrate, in particolare sull’unico particolare, al momento ricostruito, dei momenti prima dell’avvenuta aggressione, ovvero che l’uomo aveva avuto una furiosa lite con alcuni stranieri, descritti come cittadini nordafricani. Lite avvenuta all’interno del suo appartamento.

La sua coinquilina, al rientro in casa, ha trovato il corpo dell’uomo ed ha subito chiamato i soccorsi. Questi sono intervenuti ma , nonostante le manovre e gli interventi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatare la morte sul colpo del 69enne.