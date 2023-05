Milano, la denuncia di una 31enne violentata nel bagno di una discoteca

Sotto choc la donna, che ha denunciato ai carabinieri la violenza subita nel bagno di una discoteca: soccorsa dagli operatori del 118.

La denuncia della 31enne, ancora sotto choc, ai carabinieri. La donna ha raccontato di essere stata violentata in un bagno, all’interno di una discoteca di Milano. Dopo la violenza sono stati gli operatori del 118 a soccorrerla e a trasferirla alla clinica Mangiagalli. La donna in stato di choc non è riuscita a fornire alcuna descrizione del suo aggressore ai carabinieri, che in questo momento continuano le indagini ascoltando i testimoni e visionando le telecamere di video sorveglianza.

Violenza sessuale in un locale: la denuncia di una donna di 31 anni

Ancora sotto choc la vittima non è riuscita a fornire un identikit dell’aggressore ai carabinieri. I fatti risalgono alla scorsa notte, quando una 31enne sarebbe stata aggredita in un bagno di una discoteca di Milano.

La donna ha raccontato di avere subito le violenze nel locale, poi sono arrivati gli uomini del 118 a soccorrerla. Nella stessa notte è arrivata l’ospedalizzazione, per monitorare le sue condizioni di salute alla clinica Mangiagalli di Milano.

Si tratta di un’impiegata, residente nel Milanese, che stava trascorrendo insieme agli amici una serata in viale Padova nel capoluogo lombardo. La violenza sarebbe avvenuta nei pressi di piazzale Loreto, quando erano circa le 3 di notte. Secondo quanto si apprende, pare che la donna non abbia ancora sporto denuncia formalmente.

La violenza in bagno

Secondo il racconto fornito dalla vittima, pare che quest’ultima si fosse allontanata dal gruppo di amici con il quale era uscita per recarsi in bagno. Una volta entrata però sarebbe stata aggredita da un uomo. La violenza sessuale dunque sarebbe avvenuta nel bagno di un noto locale, mentre gli amici vista la 31enne in stato di choc hanno avvertito i soccorsi.

La ragazza ha fornito qualche dettaglio ai carabinieri, ma si trovava ancora in stato di choc quando sono arrivati i militari. La vittima ha detto di essere stata violentata e di non essere in grado di riconoscere l’aggressore fisicamente. Ha detto anche di non avere riconosciuto alcun accento, o segno particolare.

Continuano al momento le indagini dei carabinieri, che tenteranno di visionare le telecamere di sicurezza del locale. I militari hanno ascoltato diversi testimoni che si trovano nel pub di Milano dove è avvenuta la violenza. All’esterno del locale sono presenti inoltre delle telecamere grazie alle quali potrebbe essere possibile riuscire a risalire all’aggressore.