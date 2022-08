Milano, cade dal quarto piano e finisce su un cancello: morto sul colpo

La tragedia è avvenuta a Corsico, piccolo comune alle porte di Milano. Sul posto vigili del fuoco e ambulanza.

Per la vittima non c’è stato nulla da fare. S’indaga sulla dinamica.

Tragedia alle porte di Milano: precipita dal quarto piano e finisce su un cancello

Dramma nelle prime ore di questo pomeriggio a Corsico, comune alle porte di Milano. Una persona – di cui non sono state ancora rese note le generalità – è deceduta dopo essere precipitata dal quarto piano di un palazzo.

Nella caduta, la vittima è finita su un cancello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono al lavoro per recuperare il cadavere incastrato sulla cancellata, in un’abitazione in via Parini, al civico 22.

Al momento non si conosce l’esatta dinamica dei fatti, sulla quale sono in corso le indagini. Sul posto è giunto un mezzo di soccorso e il medico legale.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire gli istanti che hanno preceduto la tragedia. Non è chiaro se si tratti di una tragedia o se sia stato un suicidio. Saranno le indagini a far luce sulla vicenda.

Notizia in aggiornamento.