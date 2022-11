Milan-Spezia, probabili formazioni e statistiche

Il Milan ha raggiunto il primo obiettivo stagionale staccando il pass per gli ottavi di finale di Champions League, contro lo Spezia i rossoneri vogliono ripartire dopo la pesante sconfitta esterna sul campo del Torino.



Il Milan vuole approfittare di un turno di campionato che sulla carta dovrebbe permettere ai rossoneri di guadagnare punti importanti per le zone alte della classifica.

Sono in programma infatti Atalanta-Napoli, Roma-Lazio e Juventus-Inter, match fondamentali per le vette della Serie A.

Dopo il brutto passo falso contro il Torino di Juric i rossoneri vogliono riprendere il proprio cammino in campionato e rimanere a stretto contatto con il Napoli capolista.

L’inizio di stagione dello Spezia invece non è stato positivo e la squadra ligure al momento occupa il sedicesimo posto in classifica con appena 9 punti conquistati.

I bianconeri andranno a San Siro con l’obiettivo di fare una partita difensiva cercando di sorprendere i padroni di casa in contropiede sfruttando la velocità di Verde ed il senso del gol di Nzola.

Milan con Giroud titolare, Gabbia e Tomori la coppia centrale

Pioli dovrebbe concedere una chance dal primo minuto a De Ketelaere, il giovane belga non è ancora riuscito ad affermarsi in Italia con il tecnico emiliano che nelle ultime conferenze stampa ha preso le difese del numero 90 chiedendo ai tifosi di aspettare la sua esplosione.

Ancora indisponibile Maignan tra i pali ci sarà Tatarusanu protetto dalla linea difensiva a quattro composta da Theo Hernandez, Tomori, Gabbia e Kalulu.

Tonali e Bennacer saranno i registi con Leao, Messias e De Ketelaere dietro all’unica punta Giroud.

Origi era partito dall’inizio nella sfida di domenica contro il Torino ed oggi dovrebbe iniziare dalla panchina insieme a Rebic per lasciare spazio all’attaccante francese.

Spezia con il 3-5-2, Nzola e Verde in attacco

Fondamentale per Gotti il pieno recupero di Daniele Verde, il numero 10 partirà dall’inizio ad affiancare Nzola con Gyasi che non è stato neanche convocato per un problema muscolare.

Davanti a Dragowski la linea difensiva a tre sarà composta da Caldara (ex della partita), Kiwior e Ampadu.

I compiti di regia saranno affidati a Bourabia con Agudelo e Ekdal mezze ali, Holm e Reca saranno gli esterni.

Davanti spazio a Nzola e Verde che avranno il duro compito di far salire la squadra e tenere impegnato il reparto difensivo rossonero.

Milan-Spezia, statistiche

Lo Spezia ha vinto due delle quattro sfide di Serie A contro il Milan, nessun pareggio tra le due squadre.

Gli ospiti sono l’unica squadra, insieme al Napoli, ad aver vinto a San Siro contro i rossoneri nell’ultimo anno.

Da inizio 2022 i rossoneri hanno tenuto la porta inviolata in 9 incontri casalinghi, record dell’anno in Serie A insieme alla Fiorentina, in Europa solo Liverpool e Real Sociedad con 10 hanno fatto meglio.

Gli ospiti hanno perso senza segnare tutte le prime sei gare esterne del campionato.

Lo Spezia è la vittima preferita in Serie A di Rafael Leao, il portoghese ha segnato 3 gol in carriera contro i liguri.