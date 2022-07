Milan, scatto per Renato Sanches

By

Dopo l’arrivo di Divock Origi, il Milan punta deciso su Renato Sanches per sostituire Franck Kessie nella mediana di Stefano Pioli, Maldini e Massara lavorano per chiudere la trattativa nei prossimi giorni.



Con Juventus e Inter scatenate sul mercato, i tifosi del Milan si aspettano risposte importanti dalla società che vuole mettere a disposizione di Stefano Pioli una squadra competitiva e tecnica per difendere il tricolore appena conquistato.

I rossoneri stanno trattando con il Lille per assicurarsi il portoghese Renato Sanches, calciatore che da mesi rappresenta l’obiettivo principale per il centrocampo.

Renato Sanches-Milan, accordo vicino!

Nelle ultime ore Maldini e Massara hanno intensificato i contatti con il Lille effettuando un controsorpasso sul Paris-Saint Germain per assicurarsi Renato Sanches, centrocampista di sostanza e qualità.

La dirigenza Campione d’Italia ha trovato un accordo con il club francese sulla base di circa 10 milioni di euro e sta trattando con l’entourage del giocatore che chiede un ingaggio di 6 milioni di euro annui, cifra ritenuta troppo elevata dal Milan.

La voglia di riscatto di Renato Sanches e il fascino della squadra campione d’Italia potrebbero essere due elementi fondamentali per convincere il portoghese a sposare la causa rossonera con Stefano Pioli che è pronto ad affidargli le chiavi del proprio centrocampo dopo l’addio di Franck Kessie.

Cresce però l’ottimismo in casa Milan, Maldini vuole chiudere il colpo in breve tempo in modo da concentrare poi tutte le attenzioni sul trequartista richiesto da Pioli.

De Ketelaere, la priorità del Milan

Dopo mesi di corteggiamento il Milan ha deciso di accelerare i tempi per Charles De Ketelaere, profilo graditissimo dalla società lombarda che farà di tutto per portarlo a San Siro.



De Ketelaere e il Milan hanno trovato un accordo sulla base di un quinquennale da circa 4 milioni di euro all’anno, ora Maldini proverà a trattare con il Bruges che non ha intenzione di scendere dai 35 milioni netti richiesti inizialmente.

La sensazione è che il Milan possa arrivare alla cifra richiesta inserendo qualche contropartita tecnica importante all’interno dell’affare, importante sarà la volontà del giocatore che ha già dato il proprio consenso per il trasferimento in Italia.

Rimane viva anche la trattativa per Hakim Ziyech, l’esterno marocchino ha deciso di lasciare il proprio procuratore e di gestire da solo i propri interessi (come ha fatto Lukaku), fattore che potrebbe rivelarsi decisivo per la buona riuscita della trattativa con i rossoneri.

Sarà una settimana decisiva per il Milan che in poco giorni spera di chiudere due colpi importanti di mercato in vista della nuova stagione dove dovrà difendere il tricolore appena conquistato.