Milan-Leao, i rossoneri trattano il rinnovo del portoghese

Uno dei protagonisti assoluti della rinascita del Milan è stato sicuramente Rafael Leao, il giovane portoghese è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni diventando uno degli esterni offensivi più dominanti e decisivi d’Europa attirando su di se l’interesse di tanti top-club



Dopo l’acquisizione della società rossonera da parte di RedBird, i campioni d’Italia hanno iniziato con il piede giusto la nuova stagione portandosi subito in vetta alla classifica di Serie A.

Nella straordinaria vittoria del derby Rafael Leao è stato ancora una volta protagonista dimostrando di essere decisivo nelle partite più importanti.

Nelle ultime settimane il Milan ha intensificato i contatti con l’entourage del calciatore con la forte volontà di rinnovare il contratto a uno dei giocatori al momento più importanti della rosa di Stefano Pioli.

Nelle ultime stagioni Leao non è cresciuto soltanto dal punto di vista tecnico quanto soprattutto in personalità e mentalità, oggi Leao è l’idolo della tifoseria ed il calciatore più decisivo nella fase offensiva rossonera.

Il Milan vuole il rinnovo di Rafael Leao

Il contratto di Rafael Leao con il Milan andrà in scadenza nel 2024, la dirigenza rossonera ha l’obiettivo di chiudere al più presto il rinnovo per non rischiare di perdere a zero un calciatore che è arrivato ad avere una valutazione di mercato molto alta.

La politica interna del Milan è chiara, i rossoneri non sono disposti ad offrire ingaggi faraonici e già in passato, con Donnarumma e Chalanoglu, hanno dimostrato di non essere disposti a scendere a compromessi.

Attualmente il portoghese chiede un ingaggio vicino ai 7 milioni di euro, cifra che non rientra nei parametri rossoneri, vedremo se il portoghese sarà disposto ad abbassare le proprie pretese per restare a Milano.

Leao ha più volte affermato di trovarsi bene nel capoluogo lombardo, il Milan gli ha dato la possibilità di crescere ed esplodere ed ora ha bisogno di lui per tornare competitivo anche in Europa.

Questa dovrà essere la stagione della consacrazione per il numero 17 che proverà a fare la differenza anche in Champions League dove ancora non è riuscito a replicare le straordinarie prestazioni offerte in Serie A.

Il Milan ha l’obiettivo di confermarsi campione d’Italia e di disputare una grande stagione europea, nelle prossime settimane i rossoneri avranno il doppio confronto con il Chelsea di Graham Potter, squadra che negli ultimi messi ha messo gli occhi proprio sul talento portoghese di Stefano Pioli.