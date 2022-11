Milan-Fiorentina, probabili formazioni e statistiche

By

Dopo il passo falso di Cremona il Milan deve riprendere la marcia per tenere il passo del Napoli capolista, di fronte troverà una Fiorentina in grande forma che viene da tre vittorie consecutive e che sembra aver ritrovato finalmente gioco e gol.



Il Milan ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League centrando il primo obiettivo stagionale, in campionato però i campioni d’Italia sono al momento a -11 dalla vetta occupata dal super Napoli di Spalletti.

I rossoneri vogliono tornare a vincere per rispondere ai partenopei e mantenere il secondo posto, Juventus e Lazio infatti, che si sfideranno stasera in posticipo sono a due lunghezze dai campioni d’Italia.

La Fiorentina dopo un inizio difficile sembra aver ritrovato spirito ed entusiasmo collezionando tre vittorie consecutive e rilanciandosi in classifica.

Italiano ha raggiunto la qualificazione in Conference League ed ora vuole confermarsi anche in Serie A cercando di migliorare il settimo posto conquistato lo scorso anno.

Brahim Diaz titolare, nel Milan torna Giroud

Saltata la sfida di Cremona per squalifica Olivier Giroud è pronto a tornare titolare per caricarsi sulle spalle l’attacco del Milan.

Il francese è in un grande momento di forma e giocherà dal primo minuto supportato da Leao, Diaz e Krunic.

In cabina di regia confermati Tonali e Bennacer con Thiaw e Tomori centrali di difesa davanti a Tatarusanu.

Theo Hernandez torna titolare, sulla corsia di destra invece giocherà Kalulu.

Ancora panchina per De Ketelaere, il talento belga non ha avuto l’impatto sperato in rossonero e sta subendo critiche da parte di propri tifosi nelle ultime settimane.

Fiorentina con il 4-2-3-1, davanti c’è Jovic

Italiano lancia Jovic dal primo minuto a San Siro con Cabral che partirà dalla panchina, dietro al serbo pronti Barak, Ikone e Kouamè.

Amrabat e Bonaventura saranno i registi con Biraghi e Dodo sulle corsie laterali.

Martinez Quarta e Milenkovic completeranno la difesa davanti a Terracciano.

Milan-Fiorentina, statistiche

Il Milan ha vinto 1-0 l’ultima sfida di Serie A contro la Fiorentina e potrebbe tenere la porta inviolata per due gare consecutive contro la Viola nella competizione per la prima volta dal 2016.

La Fiorentina ha perso soltanto una delle ultime 11 sfide di Serie A giocate contro il Milan nel girone d’andata (0-2 nel 2020).

La Fiorentina è imbattuta da tre trasferte di e potrebbe arrivare a quattro di fila per la prima volta nella gestione Vincenzo Italiano