Milan e Inter salutano Tonali e Brozovic: ufficializzate entrambe le cessioni

Milan e Inter dicono addio a due pilastri del centrocampo. Le cessioni di Tonali e Brozovic sono state ufficializzate nella giornata di oggi.

Il Milan saluta Tonali, l’Inter trova l’intesa con l’Al-Nassar e ufficializza l’addio di Brozovic. Via da Milano due dei pilastri delle due rivali. Operazioni, cifre, sensazioni diverse, con l’Inter che incasserà circa 17 milioni e il Milan quasi 80, mentre Brozovic andrà a guadagnare quasi il triplo del collega, diretto in Premier League.

Milano Saluta due top player: Brozovic all’Al-Nassar, Tonali ufficiale al Newcastle

La città di Milano, e in generale la Serie A, saluta due grandi calciatori. Una perdita per il nostro calcio l’addio di Tonali – patrimonio della nazionale sul quale si era espresso di recente anche il ct Mancini – mentre con Brozovic il campionato saluta un’altra stella. La destinazione è diversa, anche se tra la Premier League e l’Al-Nassar la liaison è quasi ovvi: i soldi degli emirati nel calcio.

Sandro Tonali, capitano e bandiera del Milan saluta i rossoneri per il campionato più ambizioso del mondo la Premier League, approdando al Newcastle del principe arabo Bin Salman. Marcelo Brozovic invece, più in là con l’età, chiude la carriera al famoso ormai club saudita che aveva ricoperto d’oro Cristiano Ronaldo negli scorsi mesi.

Entrambe le trattative, già bene avviate dai club che potranno ricavare grandi somme da reinvestire per migliorare le rispettive rose, sono state ufficializzate nella giornata di oggi. Prima dell’annuncio era comparso un post sul profilo di Sandro Tonali, d’addio, dedicato alla società rossonera e a tutti i tifosi. Il croato invece, molto attivo sui social normalmente, non ha ancora condiviso alcun contenuto sulla sua pagina. L’ufficialità è arrivata dai club, mentre il ragazzo si sta godendo le vacanze insieme alla famiglia. Due strade diverse dunque, per i due simboli di Milan e Inter, che lasciano la Serie A per inseguire il denaro messo in gioco da un mondo arabo ormai sempre più padrone del calcio.

Dopo gli “esperimenti” di PSG e Manchester City infatti, principi e fondi medio-orientali ci hanno preso gusto. Quello rappresentato dal calcio è un mondo che ha bisogno disperato di investitori, e il business rappresenta una forma velocissima di espansione in occidente, tra soft-power e altre strategie di inserimento nel mercato.

Dunque anche la Milano calcistica si inchina agli sceicchi, con le due squadre pronte a reinvestire il denaro ricavato con l’intento di rinforzarsi – quanto possibile – in vista del prossimo campionato. Sarà difficile sostituire due pilastri del centrocampo come Tonali e Brozovic, nemici negli ultimi anni, ma che mai si sono negati l’onore delle armi nelle tantissime battaglie tra derby di campionato, di Coppa Italia e Champions League.

Brozovic all’Al-Nasser, fine della telenovela: cessione ufficiale

La storia di Marcelo Brozovic, ormai promesso sposo da settimane al club saudita dell’Al-Nasser, è stata però condita da alcuni sali e scendi. Montagne russe per il centrocampista croato, che in un primo momento gli esperti di calciomercato avevano raccontato stesse tirando la corda – rifiutando le prime offerte – per riuscire ad ottenere un compenso ancora più oneroso.

Ma una volta trovato l’accordo, si parla di 30 milioni in 3 stagioni quasi 100 milioni di euro, a mancare è stata l’intesa con l’Inter. Si, perché gli arabi pronti a investire molto sul contratto per il calciatore, avevano deciso di ritirare l’offerta fatta al club: 25 milioni di euro, per ritrattare sui 13 milioni. A quel punto erano stati i nerazzurri a fermare tutto, e a mettere in standby la trattativa. Ne erano seguite notizie di una società interista alterata per il dietrofront dell’Al-Nasser, post di Brozovic sui social – che nella giornata di ieri aveva condiviso un emoticon di un circo -.

Ma dopo pochi giorni l’intesta è stata raggiunta, sui 17 milioni di euro che entreranno nelle tasche del Biscione, e le decine di milioni di euro che invece guadagnerà l’ex numero 77. Soldi che l’Inter potrebbe reinvestire per il centrocampo, con il nome caldo di queste settimane: Davide Frattesi.

Tonali ufficiale al Newcastle: l’addio sui social

Sicuramente più arduo per la società rossonera trovare il sostituto di Sandro Tonali. Non da un punto di vista tecnico, visto che il centrocampista croato è secondo a pochi, ma da quelle emotivo. Dopo la cessione del numero 8 infatti, nel mercato del diavolo è entrata senza ombra di dubbio la componente emotiva.

Rimpiazzare Tonali vorrà dunque dire riaccendere l’entusiasmo di una piazza depressa, già triste per l’addio (ancora per qualcuno inspiegabile) di Maldini a fine stagione, non solo trovare un sostituto tecnico. Tutti sono sostituibile nel calcio di oggi, e fior di editoriali sono stati scritti in queste settimane su come il diavolo avrà la possibilità di investire il ricavato della cessione del centrocampista per rinforzare la squadra. Ma il divorzio tra il capitano dell’Under 21 e il Milan ha creato qualche crepa nell’ambiente, malcontenti che a forza verranno dimenticati.

Lo scrive lo stesso Tonali nel suo messaggio d’addio: “Capisco che questo addio possa suscitare emozioni contrastanti ed è normale che ci siano quando si lascia un pezzo, grande, di cuore, ma è importante ricordare che nel calcio, così come nella vita, i cambiamenti a volte sono motivo di crescita per tutti”.

It’s been a great ride. All the best, Sandro È stato un bellissimo viaggio insieme. La tua famiglia rossonera ti augura il meglio! pic.twitter.com/CiTW93gBsp — AC Milan (@acmilan) July 3, 2023

“E’ stata una bella corsa, la tua famiglia rossonera ti augura il meglio” ha scritto nel pomeriggio di oggi la società rossonera su Twitter per salutare Sandro Tonali. Un breve messaggio, nulla in confronto all’addio del calciatore che invece ha speso parole al miele per la società e i suoi ormai ex tifosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sandro Tonali (@sandrotonali)

“Oggi mi ritrovo qui con un mix di emozioni nel cuore. Come sapete, ho deciso di intraprendere una nuova avventura e una nuova sfida. Inizio con un ringraziamento alla società che mi ha accolto e dato la possibilità di far parte di questo club straordinario, che per me é e resterà sempre casa mia. Ringrazio chi ha fatto sì che io indossassi i colori della squadra del mio cuore. Adesso voglio ringraziare la mia gente: voi che, come me, portate nel cuore i colori rossoneri. Auguro a tutti voi, società e tifosi, il meglio per il futuro e sono sicuro che farete ancora grandi cose insieme. Un caloroso abbraccio, con la speranza che non sia un addio, ma un arrivederci“.

Parole di grande affetto per il nuovo giocatore del Newcastle, che approderà in Inghilterra per una cifra che si aggira intorno ai 75 milioni di euro e andrà a guadagnare circa 10 milioni netti a stagione.

Non mancano i commenti degli ex compagni, da un triste Leao fino allo stesso account del club. Il Milan intanto si è rimesso sotto, alla ricerca di un degno sostituto, e grazie al ricavo della sua cessione l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa per essere ancora più competitivo l’anno prossimo.