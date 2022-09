Milan, confermato lo stiramento per Theo Hernandez

Brutte notizie per il Milan, gli esami strumentali ai quali si è sottoposto questa mattina Theo Hernandez hanno confermato uno stiramento all’adduttore destro, il terzino francese rischia cosi di saltare le due partite con il Chelsea e la sfida contro la Juventus



Il Milan tramite il proprio sito ufficiale ha comunicato l’infortunio di Theo Hernandez programmando una visita di controllo durante la prossima settimana per avere più certezze circa i tempi di recupero.

Buone notizie invece per quanto riguarda Davide Calabria, il capitano del Milan non ha riportato alcuna lesione e dopo la pausa sarà subito a disposizione di Stefano Pioli.

I due terzini ovviamente non hanno riposto alla convocazione delle rispettive nazionali ed in queste due settimane rimarranno a Casa Milan per recuperare il prima possibile dall’infortunio.

Theo si ferma, assenza pesante per il Milan

Sempre impiegato in queste prime partite della stagione da Stefano Pioli, il terzino del Milan Theo Hernandez è sicuramente uno dei leader della squadra rossonera sia dal punto di vista tecnico che carismatico.

Insieme a Rafael Leao il francese forma una catena di sinistra devastante per il Milan grazie alla quale Stefano Pioli è riuscito a laurearsi Campione d’Italia.

Il francese ha sentito un fastidio nei minuti finali della sfida con il Napoli, nonostante la richiesta del proprio allenatore Theo ha deciso d concludere regolarmente la sfida peggiorando evidentemente la sua situazione.

Dopo la pausa per le nazionali i rossoneri andranno ad Empoli, prima di affrontare la doppia sfida con il Chelsea intervallata dall’affascinante sfida contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Difficile ad oggi dare delle tempistiche precise ma sembra alquanto improbabile vedere il terzino francese a Stamford Bridge il 5 ottobre, più probabile invece ipotizzare un suo rientro nel ritorno di San Siro in programma l’11 dello stesso mese.

La sfida contro i Blues diventa fondamentale per il passaggio del turno, il Milan spera di poter sfruttare la velocità di Theo Hernandez per far esplodere San Siro e regalare al pubblico di fede rossonera un’altra grande notte europea.

Theo Hernandez farà di tutto per recuperare il prima possibile, il terzino francese è uno dei leader della squadra di Stefano Pioli nonché idolo assoluto del pubblico di fede rossonera.

Il Milan sfrutterà la pausa per continuare a lavorare, la doppia sfida al Chelsea ed il big match con la Juventus saranno sfide fondamentali per capire il destino dei rossoneri.