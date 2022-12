Mihajlovic, a chi andrà l’eredità del campione: sbuca fuori il testamento

Mihajlovic, a chi andrà l’eredità del famoso allenatore scomparso qualche giorno fa? Sbuca fuori il testamento che fa discutere l’Italia.

Con la morte del famoso allenatore Mihajlovic che ci ha lasciato solo qualche giorno fa, si apre ora una questione spinosa, quella del testamento. Ecco a chi andranno tutti i suoi beni.

Sinisa Mihajlovic, la morte del campione ha spezzato il cuore di tutti

Il 16 dicembre 2022 si è spento all’età di 53 anni Sinisa Mihajlovic, dopo aver combattuto contro una brutta malattia. La leucemia purtroppo non gli ha consentito di continuare la sua avventura sulla terra insieme alla sua splendida famiglia.

Il 13 luglio 2019 arrivò quella sentenza dolorosa che cambiò per sempre la sua vita. Mihajlovic ha lottato come un leone fino alla fine dei suoi giorni ma la sua grinta, il suo coraggio e la sua tenacia non sono stati sufficienti.

Il dolore che la morte di Sinisa Mihajlovic ha lasciato nel cuore di tutti è inspiegabile. Non solo l’Italia ma il mondo intero si è commosso dinanzi alla dipartita di questo sportivo straordinario ma soprattutto uomo meraviglioso.

Con la sua morte si apre ora una questione spinosa e delicata, quella del testamento: a chi andranno tutti i suoi beni? Sbuca fuori anche un altro figlio oltre ai cinque avuti con la moglie Arianna.

Il testamento del campione: a chi andranno i suoi beni

Con la morte di Sinisa Mihajlovic si apre ora una questione molto delicata, quella del suo testamento: a chi andrà la sua eredità? Stando alle disposizioni di legge, tutto quanto lo sportivo possedeva dovrebbe essere equamente ripartito tra la moglie Arianna e i suoi cinque figli ma il campione potrebbe aver incluso nelle sue ultime volontà anche persone esterne alla famiglia, come per esempio Marko.

Sapevate che Mihajlovic prima di incontrare Arianna e metter su famiglia con lei aveva avuto anche un altro figlio? Il suo nome è per l’appunto Marko. Classe 1993, è nato quando il campione arrivò a Roma, città nella quale incontrò una donna che rimase poi incinta di lui.

Purtroppo, a differenza dei figli avuti con Arianna, Marko non ha potuto godere del suo papà cosa questa di cui Mihajlovic si è sempre pentito. L’ex allenatore del Bologna ha visto per la prima volta suo figlio nel 2004.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi aveva confessato che pur avendolo riconosciuto e mantenuto non è stato però lui a crescerlo. I due, negli ultimi tempi avevano interrotto ogni tipo di rapporto anche per volontà dello sportivo.

Non sappiamo con sicurezza che cosa ci sia scritto nel testamento di Sinisa Mihajlovic ma la legge prevede che i suoi beni, a meno che l’ex campione non abbia disposto diversamente, siano ripartiti tra i suoi familiari.

L’articolo 536 del codice civile prevede che le quote personali del defunto siano date ai suoi eredi legittimi e dunque alla moglie Arianna con la quale è convolato a nozze nel 2005 e ai cinque figli, Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas.

Nel caso in cui la Mihajlovic non abbia rilasciato testamento, si procederà allora con la successione legittima e sarà la legge a stabilire chi saranno poi gli eredi legittimi, a chi dovrà andare l’eredità.

In quest’ultimo caso anche Marko potrebbe beneficiare dei beni appartenuti a Sinisa Mihajlovic in quanto il campione ha riconosciuto il giovane come suo figlio legittimo. Per il momento, è la legge a parlare ma ancora non si hanno notizie sul testamento.

Il dolore è troppo forte per pensare alle questioni economiche e la famiglia in particolare, che si è mostrata con grande forza ai funerali, ha colpito tutti. Arianna e Sinisa hanno costruito una splendida famiglia. Saranno ora i figli a prendersi cura di Arianna: seppur con un macigno sul cuore, bisogna andare avanti.