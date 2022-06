Migranti: nel Mediterraneo 22 i dispersi e 1 morto

I Medici Senza Frontiere (MSF) sono di nuovo nel mar Mediterraneo a soccorrere i migranti in difficoltà con la nave Geo Barents. In seguito ad un naufragio, la nave umanitaria ha prontamente soccorso 71 persone.

Grazie al repentino intervento dei Medici senza frontiere, la famosa organizzazione internazionale, sono stati soccorsi 71 migranti nel mar Mediterraneo centrale.

Da giugno 2022 la nave umanitaria è nuovamente attiva nei mari, pronta a soccorrere i migranti in difficoltà.

Sembrerebbero essere 71 i migranti che sono stati soccorsi dalla Geo Barents.

Purtroppo 21 di loro sono attualmente dispersi, 3 di loro sono stati stabilizzati in seguito al recupero in mare e un uomo ha perso la vita dopo il soccorso a bordo della nave umanitaria.

L’ong fa inoltre sapere che sono già in atto le richieste di evacuazione medica per gli uomini, le donne o i bambini che necessitino di assistenza medica.

La Geo Barents sembrerebbe abbastanza attrezzata. A bordo infatti presenta una clinica, una stanza ostetrica per le possibili gravidanze e una stanza adibita alle visite mediche. L’équipe di MSF è composta da 20 persone che si uniscono alle 12 dell’equipaggio.

Dall’inizio di maggio, le diverse navi umanitarie sono a lavoro per salvare vite in mare aperto. Questo è il settimo anno di fila che vengono attuati questi recuperi in mare.

After a long day with the search & rescue team spending 7h on the water training on safe rescue operations and getting ready to face all possible scenarios, the #GeoBarents is now heading back to the search and rescue zone to save people from dying at sea 🌊. pic.twitter.com/CB05m2yV7O

— MSF Sea (@MSF_Sea) June 25, 2022